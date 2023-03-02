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Kafes ve kum torbalarıyla çevrelenmiş... Hatay'daki tarih eserlere artçı depremlere karşı önlem! Şuppiluliuma heykeli ve Arsuz stelleri...

02.03.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen yerlerden Antakya'daki Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki eserlerin olası artçı depremlerden korunması için ek tedbirler alındı. Tarihi eserlerin artçı depremde zarar görmemesi adına koruma altına alındığını duyuran Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, ilave tedbirlerin fotoğraflarını da paylaştı. Eserlerin kafes ve kum torbalarıyla çevrelendiği görüldü. O eserler arasında Şuppiluliuma heykeli ve Arsuz stelleri de var.

Kafes ve kum torbalarıyla çevrelenmiş... Hatay'daki tarih eserlere artçı depremlere karşı önlem! Şuppiluliuma heykeli ve Arsuz stelleri...

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden bir tanesi de Hatay oldu. Ayrıca iki büyük depremden günler sonra Hatay merkezli olarak kaydedilen 6.4 ve 5.8'lik depremler de hasarlı yapılarda biraz daha hasara yol açarken yıkım ve can kaybı olmuştu. Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede zarar gören tarihi ve kültürel mirasın korunması için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bölgede peş peşe yaşanan depremlerden sonra Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki tarihi eserler koruma altına alındı. Paylaşılan fotoğraflardaki kum torbaları ve kafes detayları dikkat çekti.

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"ŞUPPİLULİUMA HEYKELİ, ARSUZ STELLERİ VE BENZERİ ESERLERİMİZ İÇİN İLAVE TEDBİRLER"

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, sosyal medya hesabından tarihi eserlerin yeni bir artçı depremde zarar görmemesi için koruma altına alındığını duyurdu.

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Coşkun, yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

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"Devam eden depremler ve artçı sarsıntılar sebebiyle Hatay Arkeoloji Müzemizdeki Şuppiluliuma heykeli, Arsuz stelleri ve benzeri eserlerimiz için ilave tedbirler aldık. En yakın zamanda yeniden gün ışığına kavuşabilmeleri dileğiyle."

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"MÜZEMİZDE HASAR VAR AMA HERHANGİ BİR MOZAİĞİMİZE ZARAR VERMEMİŞ"

Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada depremin ardından zaman kaybetmeden müzeye geldiklerini söylemişti.

Önemli eserlere ev sahipliği yapan müzenin, güvenliğinin de büyük önem taşıdığını anlatan Ersoy, "Müzemizde hasar var ama herhangi bir eserimize, mozaiğimize zarar vermemiş. Herhangi can kaybına neden olabilecek, yıkıntıya maruz kalabilecek durum yok." demişti.

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Ersoy, restoratörler ve arkeologlar eşliğinde kentteki diğer müzelerdeki eserlerin Arkeoloji Müzesi'ne getirildiğini bildirerek, "Eserleri güvenli şekilde vitrinlerden alıp naklettik. Müzemizde hala restoratörler, müze uzmanlarıyla eserleri topluyorlar. Herhangi bir artçıda zarar görmesin diye güvenli alanda topladık." diye konuşmuştu.

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Hatay'da bulunan çok önemli eserlerin varlığına dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetmişti:

"Türk milleti büyük acı yaşadı. Eserlerimiz de kültürel mirasımız da merak ediliyor. Kral Şuppiluliuma heykeli, dünyaca tanınan çok önemli eserimiz tamamen ayakta. Kaidesi bile duruyor. Antakya lahdimiz ayakta. İskelet mozaiğimizin olduğu salonumuza da hiçbir şey olmamış. Mozaiklerimizin hepsi sağlam."

"MÜZEMİZİ TEKRAR ZİYARETÇİLERİMİZLE BULUŞTURACAĞIZ"

Müzenin bahçesine kurulan çadırlarda uzman ekiplerin bazı eserlerin restorasyonunu yaptığını aktaran Ersoy, 3 bin 500 metrekarelik 210 mozaik pano ile diğer müzelerden 555 eserin Hatay Arkeoloji Müzesi'nde korumaya alındığını vurgulamıştı.

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Ersoy, müze vitrinindeki 3 bin 763 eserin de toplanarak laboratuvarda emniyete alındığını dile getirmişti.

Eserlerde küçük ölçeklerde tahribatın bulunduğuna değinen Ersoy, sözlerini şöyle tamamlamıştı:

"Depremin şiddetine bakacak olursak, müze olduğu gibi ayakta. Çok az bölümünde hasar var. İlk etapta sağlam eserlerimizi ayırdık. Çok az eserimizde ufak çatlaklar, kırıklar var. Onları da restore edip tekrar teşhire sunacağız. İnşallah en kısa zamanda Hatay'ımızı, Antakya'yı ayağa kaldırıp müzemizi tekrar ziyaretçilerimizle buluşturacağız." (AA)

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