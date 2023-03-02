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İzolatör yoktu ama... Önündeki yolda bile çökmeler oldu! 87 metrelik iki kuleli yapı yerinden oynamadı

02.03.2023 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremlerden etkilenen yerler arasında Hatay'ın İskenderun ilçesi de vardı. Depremlerin ardından yapıların depreme karşı dayanıklı olması konusunda izolatörler gündeme gelmişti. Ancak İskenderun'daki 87 metrelik iki kuleye sahip yapıda izolatör olmamasına rağmen hasar oluşmaması dikkat çekti. Sahil şeridindeki pek çok binada hasar oluşurken hatta yapının önündeki yolda bile çökmeler yaşanırken alışveriş merkezi içindeki bir züccaciyede tek bir parçanın dahi yerinden oynamadığı görüldü.

İzolatör yoktu ama... Önündeki yolda bile çökmeler oldu! 87 metrelik iki kuleli yapı yerinden oynamadı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerden bir tanesi de Hatay'ın İskenderun ilçesi olmuştu. İskenderun ilçesinde de yıkıma, can kayıplarına ve hasara yol açan depremlerde kentin en fazla zarar gören bölgelerinden bir tanesi de sahil bandıydı. Sahil bandındaki çok sayıda yapı yıkılırken ayakta kalanlarda ise zemin sıvılaşması sebebiyle hasar meydana geldi. Ancak bölgedeki bir yapı, depremin ardından sapasağlam ayakta kaldı. İşte detaylar...

İKİ UZUN KULELİ YAPIDA HASAR OLUŞMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Bölgede iki uzun kulesiyle dikkat çeken alışveriş merkezi, otel ve rezidanstan oluşan yapıda hasarın oluşmaması dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca izolatörün bulunmadığı yapıda alışveriş merkezi içerisindeki iş yerlerinde hiçbir eşyanın hasar almamasının yanı sıra devrilmemesi görenleri hayrete düşürdü. 19 katlı ve 87 metre yüksekliğe sahip iki kulesi bulunan yapının önünde yolda dahi çökmeler yaşanırken, binada adeta oynama yok.

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"ÇOK ZOR BİR ZEMİNDİ"

Proje başladıklarında zeminin gevşeme ve sıvılaşmanın olduğunu ifade eden Alışveriş merkezi yönetim kurulu başkanı Edip Zelluh, projede alınması gereken tüm önlemleri aldıklarını ifade etti. Projedeki planlamaya göre birkaç ayda bitmesi planlanan zeminin 1,5 yıl sürdüğünü vurgulayan Zelluh, “Türk mühendislerin öncülüğünde projeye başladık. Çok zor bir zemindi. Normalde birkaç ayda bitmesi gereken zemin 1,5 yıl sürdü." ifadelerini kullandı.

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"SADECE DİKEY KAZIKLARLA KALMADIK! YATAY ÇİVİ ŞEKLİNDE KAZIKLAR ÇAKTIK"

Zelluh "Kazıklar 57 metreye kadar indi, diyafram duvarlar yapıldı. Sadece zemin değil, aşağıya doğru indikçe yanlardan büyük basınç vardı. Bunların hepsine önlem alınması lazımdı. Bu tür zeminlerde depremin ardından sıvılaşma ile bina oynayabilir. Bina sağa ve sola yatabilir, bunların önlemlerinin alınması gerekir. Burada sadece dikey kazıklarla kalmadık. Yatay çivi şeklinde kazıklar çaktık” dedi.

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"İZOLATÖR KULLANMADIK"

Sahil şeridindeki pek çok yapıda hasarın oluştuğunu belirten Zelluh, “Buradaki depremin sonrasında sahil bandında zemin 50-60 santimetre aşağıya çöktü. Bu yüzden pek çok bina kullanılamaz hale geldi. Bizim binamız kendi kotunda kalarak depremi hasar almadan atlattı. Burada sadece maliyet hesaplanmadı. İnsan kaybının önüne geçildi bu sayede. İzolatör kullanmadık. Bina yapılırken son 60 yılın kayıtlarına bakıldı. Hava durumlarına, tarih boyunca yaşanan depremlere bakıldı. Bütün bunları düşünülerek en doğru şekilde yapıldı. Bu yüzden izolatöre ihtiyaç duyulmadığı da projenin şimdiki halinde de belli oluyor” şeklinde konuştu. (İHA)

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deprem İskenderun Hatay

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