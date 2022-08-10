Kafeye silahlı saldırı dehşeti! Çok sayıda yaralı var

Karaman'daki silahlı saldırı dün akşam saat 20.00 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi Halil Cin Caddesi'nde İstiklal Parkı'ndaki bir kafede meydana geldi.

KAFEYE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Bir otomobilden tabanca ve tüfekle ateş açılması sonucu, kafenin önünde okey oynayan müşterilerden Sami S., Ahmet Burak C., Orhan K., Necmettin G., Yusuf K. ve Ömer Faruk M. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar geldikleri araçlı hızla olay yerinden uzaklaştı.

YARALILAR MİNİBÜSLE HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı 6 kişi olay yerindeki bir minibüsle, yakındaki Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan saldırganların kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)





