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Kafeye silahlı saldırı dehşeti! Çok sayıda yaralı var

10.08.2022 01:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da bir kafenin önüne otomobille gelen kişiler dehşet saçtı. Kafeye tabanca ve tüfeklerle rastgele ateş açan saldırganlar, olayın ardından geldikleri araçla kaçtı. Silahlı saldırıda kafenin önünde oturan 6 kişi yaralandı.

Karaman'daki silahlı saldırı dün akşam saat 20.00 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi Halil Cin Caddesi'nde İstiklal Parkı'ndaki bir kafede meydana geldi.

KAFEYE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Bir otomobilden tabanca ve tüfekle ateş açılması sonucu, kafenin önünde okey oynayan müşterilerden Sami S., Ahmet Burak C., Orhan K., Necmettin G., Yusuf K. ve Ömer Faruk M. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar geldikleri araçlı hızla olay yerinden uzaklaştı.

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YARALILAR MİNİBÜSLE HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı 6 kişi olay yerindeki bir minibüsle, yakındaki Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan saldırganların kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karaman silahlı saldırı
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