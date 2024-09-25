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  4. Kaftancıoğlu katılmadı! CHP'nin 'para sayma' davası başladı: İşte istenen cezalar

Kaftancıoğlu katılmadı! CHP'nin 'para sayma' davası başladı: İşte istenen cezalar

25.09.2024 11:44
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CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasında çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntüleri hakkında dava başladı. İlk duruşmaya Canan Kaftancıoğlu, hastane randevusu olduğu gerekçesiyle katılmadı. Aralarında Kaftancıoğlu'nun da bulunduğu 22 sanık hakkında 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaftancıoğlu katılmadı! CHP'nin 'para sayma' davası başladı: İşte istenen cezalar

İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin 22 sanık hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşma başladı. Mahkemede 6 tutuksuz sanık yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi Eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hastane randevusu olduğu gerekçesiyle mahkemeye gelmedi. Duruşmaya, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve çok sayıda parti üyesi izleyici olarak katıldı.

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Duruşma, sanık ve avukatların savunmalarıyla devam ediyor.

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İDDİANAMEDEN

İddianamede, 11 Mart'ta X sosyal medya platformunda birçok farklı hesap ve kullanıcı tarafından, kimliği belirsiz bir kişinin siyah renkli çantadan deste halindeki banknotları çıkartarak masaya dizdiğine ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine olay hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

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Sarıyer Ayazağa Mahallesi C Blok'taki 14 taşınmazın SEAS Besicilik şirketi yetkilisi Ali Rıza Braka tarafından 11 Aralık 2019'da CHP'ye satıldığı anlatılan iddianamede, görüntülerdeki paranın da bu satışa ait olduğu ifade edilmişti.

İddianamede, Braka, dönemin CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve görüntülerin çekildiği ofisin sahibi avukat Gökhan Taşkapan tarafından imzalanan tutanakla birlikte parti binasının alınması sırasında kullanılan ve nakit olarak sayılarak elden teslim edilen para miktarının 15 milyon 510 bin lira olduğu aktarılmıştı.

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Soruşturmaya konu taşınmazların hangi tarihte kim tarafından satın alındığının tespiti amacıyla Sarıyer Tapu Müdürlüğü'ne yazı yazıldığı, tapudan gelen cevaba göre, SEAS Besicilik Sanayi Ticaret Şirketi adına yetkili Ali Rıza Braka ile CHP adına Canan Kaftancıoğlu arasında Beyoğlu 3. Noterliğinde 6 Kasım 2019'da "Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi" düzenlendiğini, bu sözleşmede toplamda 14 bağımsız bölümün satın alma bedelinin 24 milyon 360 bin lira olarak gösterildiği, sözleşmeden sonra 14 bağımsız bölümün 24 milyon 369 bin lira bedelle CHP adına 11 Aralık 2019'da tescil edildiği bildirilmişti.

İddianamede, "Bir Tuğla da Sen Koy" adlı yardım kampanyasının bir siyasi parti olan CHP tarafından başlatılmış olması nedeniyle yapılan bağışların Siyasi Partiler Kanunu'nda belirtilen usule uygun şekilde yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekilmişti.

"BAĞIŞ MİKTARINCA MAKBUZ DÜZENLEMESİ GEREKMEKTEDİR"

Siyasi Partiler Kanunu'nun "bağışlar" ve "kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi" maddelerine değinilen iddianamede, "Kanunda yapılan düzenlemeye göre bağış yapan kişinin yapmış olduğu bağış karşılığında bağış miktarınca makbuz alması, bağışı kabul eden parti sorumlusunun ise teslim aldığı bağış miktarınca makbuz düzenlemesi gerekmektedir" ifadeleri yer almıştı. İddianamede, bağış kampanyası kapsamında bağışta bulunmak isteyen kişilerin, parti banka hesaplarına para göndermek suretiyle bağışta bulunabilecekleri gibi, siyasi parti temsilcisi olarak hareket eden birden fazla kişiye veya parti sorumlusuna da bağışta bulunabileceklerine işaret edilerek, "Bu nedenle bağışı kabul eden parti sorumlusunun resmi olarak yetkilendirilmiş kişi olması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bulunduğu konum ve parti içindeki durumu itibariyle bağış kabul edebileceği varsayılan ve bağışı kabul eden kişilerin 'bağış kabul eden parti sorumlusu' olarak kabul edilmesi gerekir" ifadeleri kullanılmıştı.

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1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

İddianamede, eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve danışmanı Melih Morsümbül, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Mustafa Can Poyraz, İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 22 sanığın tamamı hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun "kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi" maddesi gereğince 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis cezası istemi bulunuyor. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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