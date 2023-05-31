Kağıt toplarken neye uğradığını şaşırdı! Tabancayla bacağından vuruldu...

Olay, saat 12.15 sıralarında Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan çöplerin depolandığı alanda meydana geldi. 3 tekerlekli elektrikli bisikleti ile kağıt toplayıcılığı yapan Afganistan uyruklu Necibulluah Nazari, kağıtları ayrıştırırken kimliği belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Nazari’yi bacağından tabancayla vuran şüpheli olay yerinden kaçtı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Nazari, olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)



