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Kağıthane'de 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz şoku! Linç etmeye kalktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2020 15:10 | Son Güncelleme

İstanbul Kağıthane'de geçtiğimiz akşam saat 20.00 sularında hareketli anlar yaşandı. 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz ettiği iddia edilen bir kişi, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Taciz şüphelisi kalabalığın elinden kurtulmayı başardı. Tacizcinin kaçtığı anlarda yaşanan arbede kameralara anbean yansıdı.

Olay, Kağıthane, Şirintepe Mahallesi'nde önceki akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan fırında çalışan bir kişinin aynı sokakta oturan 10 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Çocuğun annesine giderek fırında çalışan bir kişi tarafından arabayla gezintiye çıkarılmak istendiği iddiasının mahalle sakinleri tarafından duyulmasıyla fırın çalışanı linç edilmek istendi. Mahalle sakinleri önce fırına giderek şüpheliyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli linç girişimine uğrarken iş yeri de öfkeli kalabalığın hedefi oldu. Fırının camları kırılırken ortalığın sakinleşmemesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taciz şüphelisi bir süre sonra öfkeli kalabalığın elinden kurtularak kaçmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise fırın önünde toplanan kalabalığı dağıtarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

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YAŞANAN ARBEDE CEP TELEFONU KAMERASINDA

Mahalle sakinleri tarafından taciz iddiasının duyulmasıyla ortalığın karıştığı anlar vatandaşlara ait cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi. Öfkeli kalabalık tarafından şüphelinin linç edilmek istendiği ve işyerine zarar verdiği anlar kameralarca kaydedildi.

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POLİS KAÇAN ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Linç girişiminden kaçarak kayıplara karışan taciz şüphelisinin yakalanması Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Şüphelinin yaklaşık 10 yıldır aynı fırında çalıştığı öğrenildi. Öfkeli kalabalığın zarar verdiği fırında ise polislerin güvenlik amacıyla nöbet tuttuğu görüldü. (DHA)

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