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  4. Kağıthane'de akılalmaz olay! Isınalım derken 3 aracı yaktılar

Kağıthane'de akılalmaz olay! Isınalım derken 3 aracı yaktılar

10.06.2021 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, kullanılmayan bir kamyonetin kasasında ısınmak için ateş yaktı. Alevlerin kamyonun brandasına sıçraması üzerine yangın kısa sürede büyüyerek iki otomobile daha sıçradı. Yangında kamyonetten geriye demir yığını kalırken iki otomobilde de hasar oluştu.

Kağıthane'de akılalmaz olay! Isınalım derken 3 aracı yaktılar

Olay saat 05.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi, Taşlık Sokakta meydana geldi. İddiaya göre kullanılmayan kapalı kasa kamyonetin kasasında, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler ısınmak için ateş yaktı. Alevlerin brandaya sıçraması üzerine bir anda kamyonet alev topuna döndü. Kısa sürede büyüyen yangın kapalı kasa kamyonetin hemen yanında park halinde bulunan 2 otomobile sıçradı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

OTOMOBİLİNİ SON ANDA KURTARDI

Kamyonetin alev topuna dönmesinin ardından, park halindeki otomobillerden birinin sahibi olay yerine gelerek aracını yanmaktan son anda kurtardı. Olay yerinden uzaklaştırılan otomobilde hasar oluştu.

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YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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