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Kağıthane’de mobilya atölyesindeki yangında mahsur kalan köpek öldü

04.08.2021 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de sabah saatlerinde bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Atölye içerisinde bağlı şekilde mahsur kalan evcil köpek, yoğun dumandan dolayı zehirlenerek öldü. Köpeğin cansız bedenini gören iş yeri sahibinin üzüntüsü ise kameralara yansıdı.

Kağıthane’de mobilya atölyesindeki yangında mahsur kalan köpek öldü

Olay, saat 05.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Taşocağı Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mobilya atölyesi içerisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kapalı olan dükkan içerisinde bağlı şekilde bulunan evcil av köpeği ise dükkanda mahsur kaldı. Evcil köpeğin havlamalarını duyan vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri dükkanın camlarını kırarak içeriye girdi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan evcil köpeği dumanlar arasından kurtardı.

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KÖPEK KURTARILAMADI

Hareketsiz şekilde yerde yatan evcil köpek, yapılan tüm müdahalelere olay yerinde hayatını kaybetti. İş yeri sahibi atölyeye gelerek köpeğini cansız şekilde görünce şok geçirdi. İtfaiye ekipleri atölyede soğutma çalışması başlatırken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)

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yangın Kağıthane
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