Kahin Nostradamus'un 2023 kehanetleri korku saldı! "Savaş" detayı dikkat çekti! Kendi ölümünü bilmişti

Nostradamus'un 2023 yıında yaşanacağını öne sürdüğü kehanetleri tüm dünyaya korku salmış durumda. Tarihin ve sınırların zamanla değişeceği bazı kesimler tarafından düşünülürken bazı kehanetler bu kanıyı destekliyor. Kahin Nostradamus'un 2023 kehanetleri içerisinde ekonomik çöküşlerden savaşa, suikastlerden hastalıklara ve toplumsal - politik olaylara olmak üzere birbirinden ürpertici kehanetler yer alıyor.

YEDİ AY BÜYÜK SAVAŞ

Nostaradamus bir yazısında, "Yedi ay büyük savaş, insanlar kötülükten öldü." şeklinde yazmıştır. Bunun Ukrayna'da 2023 yılında ortaya çıkacak sorunlardan kaynaklanan daha büyük bir üçüncü dünya savaşını işaret ettiği görülebilir. Çatışma ile ilgili 7 aylık zaman çizelgesi başlangıçta bir kutlama nedeni olarak görülebilir. Ancak Amerika ve Rusya dahil olmak üzere ülkelerin korkunç nükleer cephaneleriyle belkide bu duruma hazırlıklı olmak en iyisidir.

BÜYÜK BİR SAVAŞ

Bazıları Nostaradamus'un Adolf Hitler'in yükselişini öngördüğünü iddia etmektedir. Kahin Nostradamus 2023'de büyük bir savaşın olacağını da öne sürdü. "Adaların içinde korkunç bir uğultu. Sadece bir savaş işitilecek. Yağmacıların hakareti o kadar büyük olacak ki büyük birliğe katılmaya gelecekler.

AMERİKA'DA İÇ SAVAŞ

ABD'nin 2023'de iç savaş ihtimali ile karşı karşıya kalması gerçekten mümkün mü? Nostradamus'un yazılarına göre yoksulluk ve siyasi iktidarsızlık nedeniyle 2023'ün başlarında böyle bir olay meydana gelebilir.

BÜYÜK İMPARATORLUĞUN YIKIMI

Fransız kahin büyük bir imparatorluğun yıkılacağını tahmin etti. Bunların Rusya veya Çin olduğu düşünülüyor. Ayrıca küresel bir felaket olasılığının yüksek olması çok sayıda mağdur hastaya sebep olacaktır. Savaşın karada ve suda çıkması muhtemel. Nostradamus bu konuya ilişkin "Bir başkası büyük imparatorluğa erişecek." demiştir.

NÜFUS AZALTIMI

Nostradamus, Avrupa ülkelerinin nüfus azaltmayla başa çıkmak zorunda kalabileceklerini düşünüyor. 2023'de Avrupa ülkeleri kimyasal silah kullanımın nihai sonucu olarak kabul edilen olası nüfus azalması beklenirken öte yandan nükleer bağlantılı diğer çatışmalarla uğraşmak zorunda kalabilirler.

PUTİN SUİKASTE UĞRAYACAK, BİDEN HASTALANACAK

Nostradamus, Rusya Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden için şiddetli bir yıl öngörüyor. Putin'in, güvenlik ekibi tarafından suikast girişimine mağruz kalacağı ve bu kehanetin gerçekleşmesi halinde Putin'in bir yakını tarafından ihanete uğrayacağı tahmin ediliyor. Jode Biden'ın ise gizemli bir hastalığa yakalanacağını ve ailesi tarafından birinin bir kazaya kuraban gideceğini tahmin ediyor.

GÖKLERE YÜKSELEN ATEŞ

Nostaramus, kraliyet binasından yükselen bir yangın olacağını öne sürüyor. Bu kehanet ise ‘medeniyetin küllerinden yeni bir dünya düzeninin doğacağı’ şeklinde yorumlandı.

BÜYÜK MALİ KRİZ

Nostradamus'un 2023 yılı tahminlerine göre yakın bir piyasa çöküşünün eşiğinde olabiliriz. Amerikan borsası endeksinin bu yılın başındaki kısa vadeli ama güçlü düşüşü küresel etkilere yol açabilir. Bu da yeni bir kriz düşüncesini ortaya çıkarıyor.



