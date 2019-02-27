HABER

Kahire'de tren istasyonunda yangın: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 12:05 | Son Güncelleme

Kahire'de tren istasyonunda yangın: Ölü ve yaralılar var

KAHİRE (AA) - Mısır’ın başkenti Kahire’nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda büyük bir yangın çıktığı, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Mısır yerel medyasında yer alan haberlerde itfaiye araçları ve ambülansların olay yerine intikal ettiği, yangında yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin olduğu belirtildi.

Sosyal medya hesaplarında iki trenin çarpıştığı ve vagonlardan birinden patlama sesi duyulduğu iddiaları paylaşılıyor.

Mısır resmi makamlarından yangının çıkış nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

PARTNER'Çocuk işi sekteye uğradı''Çocuk işi sekteye uğradı'
İnekteki ay yıldız, buzağıdaki kalp figürü şaşırtıyorİnekteki ay yıldız, buzağıdaki kalp figürü şaşırtıyor
Kadıköy'de çöp konteynerinde kadın bacakları bulundu (1)Kadıköy'de çöp konteynerinde kadın bacakları bulundu (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ğarı Kahire tren yangın

En Çok Okunan Haberler

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'de korkunç olay! Konteynerde kadın bacakları bulundu

Kadıköy'de korkunç olay! Konteynerde kadın bacakları bulundu

Şahika Ercümen bu kez beyaz kıtada daldı!

Şahika Ercümen bu kez beyaz kıtada daldı!

Şok görüntü: 5 kişilik araçtan 12 kişi çıktı

Şok görüntü: 5 kişilik araçtan 12 kişi çıktı

Eskişehir'de patlama: 1 ölü

Önce patladı, sonra alev alev yandı: 1 ölü

Oğlunu öldüren baba ağlayarak savunma yaptı!

Oğlunu öldüren baba ağlayarak savunma yaptı!

Yurt dışına kaçıracaklardı! Hepsi ele geçirildi

Yurt dışına kaçıracaklardı! Hepsi ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.