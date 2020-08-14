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Kahramanmaraş'ta hayvanlara kötü muamele iddiasına soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 17:01 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanlara kötü muamele yapıldığı iddiasıyla sosyal medyada yayınlanan görüntüler tepki topladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, olayla ilgili soruşturma başlatılacağını söyledi.

Kahramanmaraş'ta hayvanlara kötü muamele iddiasına soruşturma

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör, belediye bünyesindeki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde çekildiği iddia edilen ve hayvanlara eziyet edildiği için sosyal medyada tepkiye neden olan video ile ilgili açıklama yaptı.

"GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATTIM"

Başkan Güngör konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına kötü muamelenin kabul edilemeyeceğini belirterek, ''Sokak hayvanlarına yapılan kötü muamele hiçbir şekilde kabul edilemez. Bugün kamuoyuna yansıyan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimize dair iddialarla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattım. Sonuçları en kısa zamanda sizlerle paylaşacağım'' ifadelerine yer verdi.

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