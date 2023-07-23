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Kahramanmaraş'ta korkutan yangın! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar korku dolu dakikaları videoya aldı: Gitti, evler gitti

23.07.2023 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak havaların etkisiyle çeşitli illerden yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Son korkutan haber Kahramanmaraş'tan geldi. Kazma bağları mevkisinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı ve bazı yerleşim yerlerine sıçradı. O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaşların, "Gitti, evler gitti" dediği anlar yaşanan korkuyu gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş'ta Kazma bağları mevkisinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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YANGININ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Üngüt Mahallesi Kazma bağları mevkisindeki ormanda, öğleden sonra yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makineleriyle karadan yaptığı müdahaleye, havadan da yangın söndürme helikopterleriyle destek verildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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EVLERE SIÇRADI

Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayılan yangın, bölgede bulunan evlere de sıçradı. O anları kayıt altına alan vatandaşlar, büyük korku yaşadı. Yangını cep telefonu ile kayıt altına alan bir vatandaşın videoda “Gitti, evler gitti” dediği duyuluyor. (DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kahramanmaraş

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