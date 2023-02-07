Kahramanmaraş'ta önce 7.7 sonra 7.6'lık deprem... Aynı bölgede iki şiddetli deprem nasıl meydana geldi? Canlı yayında dikkat çeken sözler: Eşi benzeri yok

Kahramanmaraş'ta dün sabah saatlerinde 7.7'lik bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından bölgede öğle saatlerinde 7.6'lık bir deprem daha oldu. Peş peşe yaşanan bu depremler 10 ili etkilerken tüm Türkiye, yaraları sarmak için harekete geçti. Katıldığı canlı yayın programında konuşan Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Martin Mai, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi. Türkiye'de, 7.7'lik bir depremden sonra aynı bölgede 7.6'lık bir depremin meydana gelmesinin bir ilk olduğunu ifade eden Mai, dünyada bunun örnekleri olduğunu ama çok sık rastlanılmadığını açıkladı. Öte yandan sosyal medyadan açıklama yapan Mai, kırılan fay hattı uzunluğunun yaklaşık 400 kilometre olduğunu belirterek bunun daha önce dünyada iki yerde yaşandığını aktardı.

CNNTürk canlı yayınında konuşan Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Martin Mai şunları ifade etti:

"BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENTİSİ VARDI"

- Bu depremlerle ilgili görüşleriniz neler?

"Buradaki görüntüleri görmek beni ve dünyadaki herkesi çok üzüyor. Bu depremler aslında bilim camiası tarafından bekleniyordu ama öngöremeyiz bu depremleri. Uzun vadede bir noktada olması gerektiğini biliyoruz. Buradaki Doğu Anadolu Fay Hatları içinde çok büyük bir deprem beklentisi vardı.

- Böylesi büyük bir depreme ne yol açabilir?

Buradaki deprem uzun vadeli tektonik plaka hareketlerinden kaynaklanıyor. Burada Arap Levhası, Anadolu Levhası üzerine çıkıyor. Dün gördüğümüz iki deprem kendi artçılarına yol açtı ve bunlar da hasar verebilir. Önümüzdeki haftalar ile aylarda 4, 5 ve 6 büyüklüğündeki depremleri beklemeliyiz.

"BU ÇOK SIRA DIŞI BİR DURUM"

- Burada ikinci deprem nasıl olur da ilk deprem kadar büyük ve aynı bölgede olabilir? Bu olağan bir şey mi?

Bunun çok sıra dışı bir şey olduğunu söyleyebilirim. Bu depremlere ikili deprem deriz biz. Birbirinin büyüklüğüne yakın iki deprem olur merkez üssünde. İkinci deprem 100 km uzaklıkta oldu ilkinden. İlk depremden sonra burada jeolojik yapı aktif hale geldi. Bu çok sıra dışı bir durum ve çok kötü bir tesadüf diyebiliriz. Daha önce dünyada gözlemlerimiz var ama çok sık olmuyor.

"GELECEKTE BİR NOKTADA ÇOK CİDDİ DEPREM OLMASI BEKLENİYOR"

Şu anda etkilenen bölge artçılarla mücadele etmeyi sürdürecek. Türkiye, ülke olarak çok fazla deprem riski ile karşı karşıya. Bizi endişenlendiren İstanbul yakınındaki deprem. Burası Kuzey Anadolu Fay Hattı, İstanbul'dan da geçiyor. Çok büyük depremlere yol açtı, sonuncusu 1999'da İzmit, Adapazarı'nda oldu. 250 yıldır burada herhangi bir patlama meydana gelmiyor. Bilim insanları tarafından gelecekte bir noktada çok ciddi deprem olması bekleniyor. Türkiye'nin buna hazırlanması gerekiyor.

"EŞİ BENZERİ YOK"

Bu depremin Türkiye'de eşi benzeri yok. Dünya çapında çok yıkıcı depremleri son 10 yılda gördük. Türkiye'nin burada ikili depremlerle karşılaşıp hasar alması çok üzücü oldu."

"DAHA ÖNCE ABD'DE VE KUNLUN'DA YAŞANMIŞ"

Öte yandan sosyal medya hesabından açıklama yapan Mai, şunu ifade etti:

"Türkiye’de yaşanan iki depremin kırılan fay hattı uzunluğu yaklaşık 400 kilometre. Dünyada bu denli büyüklükte bir kırılma 1906 yılında ABD’de ve 2001’de Kunlun’da yaşanmış."





