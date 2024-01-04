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  4. Kahramanmaraş'ta yangın faciası! Baba ve 7 yaşındaki kızı can verdi

Kahramanmaraş'ta yangın faciası! Baba ve 7 yaşındaki kızı can verdi

04.01.2024 12:55 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta, evde çıkan yangında Kazım Köse (31) ile kızı Melike Köse (7), hayatını kaybetti. Anne ve diğer 3 çocuğunun yaralandığı yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ta yangın faciası! Baba ve 7 yaşındaki kızı can verdi

Barbaros Mahallesi'nde yaşayan Köse ailesinin tek katlı müstakil evinde, saat 03.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Ekipler, kısa sürede alevlere müdahale edip, yangını söndürdükten sonra girdikleri evde, Kazım Köse'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Dumandan etkilenen 5 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedaviye alınanlardan Melike Köse de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Kazım Köse'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumunun morguna götürüldü. Anne ve diğer 3 çocuğunun tedavisinin devam ettiği yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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yangın Kahramanmaraş
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