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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 22:24 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Vahdettin Fakıoğlu idaresindeki 46 AAD 897 plakalı otomobil, Tanır Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü ile birlikte Burak Terzi, Mücahit Muhsin ve Ahmet Oğuz Demir yaralandı.

Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversite Hastanesine sevk edildi.

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4 yaralı afşin Kahramanmaraş trafik kazası

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