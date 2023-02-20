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Kahreden görüntüler! Yarım kalan hikayeleri mezarlıklara yansıdı... Bırakılanlar yürekleri burktu

20.02.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremler, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Gaziantep’in İslahiye ilçesinde ise vefat edenlerden yaklaşık 300’ü İslahiye Asri mezarlıkta oluşturulan mezarlıklara defnedildi. Mezarlara bırakılan eşyalar yürekleri burktu. Kimi mezarların üzerine battaniye örttü, kimi okulları yarım kalan öğrencilerin mezarlarına kalem bıraktı. Depremden sağ kurtarılan bir çocuğun arkadaşının mezar taşına bıraktığı not ise yürekleri yaktı.

Kahreden görüntüler! Yarım kalan hikayeleri mezarlıklara yansıdı... Bırakılanlar yürekleri burktu

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 şiddetindeki ve Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 şiddetindeki depremlerde Gaziantep’in İslahiye ilçesinde vefat edenlerden yaklaşık 300’ü İslahiye Asri mezarlıkta oluşturulan mezarlıklara defnedildi. Büyük acının yaşandığı depremlerde vefat edenlerin yarım kalan hikayeleri mezarlıklara da yansıdı.

DEPREMDE ÖLENLERİN MEZARLARI YÜREKLERİ BURKTU

Aynı soy isimden yan yana 6-7 kişinin yattığı mezarlar ilçedeki yıkımda enkaz altında yok olan ailelerin tanığı oldu.

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İsimleri Arapça harflerle yazılmış Suriyelilerin de yan yana defnedildiği mezarlara yarım kalan hikayeler de yansıdı.

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BERE, EŞARP, BEYAZ DUVAK, KALEM...

Kimi mezarların üzerine battaniye örtülürken, kim mezar taşlarına ise depremzedelerin enkaz altından kurtarılan bere, eşarp, atkı tişört gibi kişisel eşyaları da mezar taşına giydirildi.

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Depremde ölen gelinlik çağındaki kızların mezar taşlarına beyaz duvaklar bağlanırken, okulları yarım kalan öğrencilerin mezarlarında ise bırakılan kalemler yer aldı.

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Mezardaki o notu görenler gözyaşlarını tutamadı! Mezardaki o notu görenler gözyaşlarını tutamadı!

DEPREMDEN SAĞ KURTARILAN ÇOCUKTAN ÖLEN ARKADAŞINA DUYGULANDIRAN NOT

Depremden sağ kurtarılan bir çocuğun ise Emir adındaki bir arkadaşının mezar taşına bıraktığı baş sağlığı notu ise görenleri duygulandırdı.

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Mezarlardan bazılarında ise dikili zeytin fidanları dikkat çekti. (İHA)

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