HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahreden haber! Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın şehadet haberini alan babaanne vefat etti, baba kalp krizi geçirdi

Kahreden haber! Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın şehadet haberini alan babaanne vefat etti, baba kalp krizi geçirdi

22.06.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan 21 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya, askeri araç kazasında şehit oldu. Özkaya'nın şehadet haberini alan 95 yaşındaki babaanne Fatma Özkaya, evinde geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybederken baba 62 yaşındaki Mehmet Özkaya ise kalp krizi geçirdi.

Kahreden haber! Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın şehadet haberini alan babaanne vefat etti, baba kalp krizi geçirdi

Kuzey Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında meydana gelen askeri araç kazasında Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya şehit oldu. Özkaya'nın şehadet haberini alan Bartın'daki babaannesi evinde hayatını kaybederken baba ise kalp krizi geçirdi.

bartina-sehit-atesi-dustu-_6956_dhaphoto4 (1)

Şehit Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya

BABAANNE HAYATINI KAYBETTİ

Evinde sabaha karşı rahatsızlanan Fatma Özkaya'nın (95) yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık personeli, yaptığı kontrolde Özkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

bartina-sehit-atesi-dustu-_6956_dhaphoto6 (1)

Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Özkaya'nın cenazesinin, öğle vakti kılınacak namazın ardından Balat köyündeki aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.

Valilik duyurdu! Bartın'a şehit ateşi düştüValilik duyurdu! Bartın'a şehit ateşi düştü

BABA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Oğlunun şehadet haberini alan Mehmet Özkaya da (62) geçirdiği kalp krizi sonucu Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özkaya, buradaki ilk müdahalenin ardından Karabük'teki özel bir hastaneye sevk edildi.

Şehidin cenazesinin, ikindi vakti Arıt köyü meydanında düzenlenecek törenin ardından Balat köyü mezarlığında toprağa verilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eren Abluka-18 operasyonu başlatıldıEren Abluka-18 operasyonu başlatıldı
Dikkat çeken sözler: Ya faiz artırımı ya da erken seçimDikkat çeken sözler: Ya faiz artırımı ya da erken seçim
Bulgarlara Avrupa'dan gelenler de eklendi: İşlerine geliyorBulgarlara Avrupa'dan gelenler de eklendi: İşlerine geliyor
Anahtar Kelimeler:
şehit Bartın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşi "Bana 5 yıl önce tecavüz etti, şimdi taciz ediyor" dedi, evine çağırıp öldürdü! Cesedin yanındaki notta bakın ne yazıyordu

Eşi "Bana 5 yıl önce tecavüz etti, şimdi taciz ediyor" dedi, evine çağırıp öldürdü! Cesedin yanındaki notta bakın ne yazıyordu

Kim ne kadar zamlı maaş alacak?

Kim ne kadar zamlı maaş alacak?

"Su saatine bakacağız" dedi, genç kadına kabusu yaşattı

"Su saatine bakacağız" dedi, genç kadına kabusu yaşattı

Marmaris'te korkutan yangın... Havadan müdahale yeniden başladı!

Marmaris'te korkutan yangın... Havadan müdahale yeniden başladı!

Sergen Yalçın duyurmuştu, soruşturma açıldı!

Sergen Yalçın duyurmuştu, soruşturma açıldı!

Ayakta alkışlandı! Herkes törene damga vuran bu ifadeleri konuşuyor

Ayakta alkışlandı! Herkes törene damga vuran bu ifadeleri konuşuyor

İlginizi Çekebilir

Viagra’nın öyle bir etkisi ortaya çıktı ki... "Büyük bir adım olabilir"

Viagra’nın öyle bir etkisi ortaya çıktı ki... "Büyük bir adım olabilir"

''Bana servet avcısı, ona sübyancı diyorlar. Umursamıyoruz''

''Bana servet avcısı, ona sübyancı diyorlar. Umursamıyoruz''

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Elindekiler döküldü, fayanslar tertemiz oldu! İşte inanılmaz tarif

Elindekiler döküldü, fayanslar tertemiz oldu! İşte inanılmaz tarif

Bebek bakıcısının itirafı olay oldu! “Bebeğe tecavüz ettim...”

Bebek bakıcısının itirafı olay oldu! “Bebeğe tecavüz ettim...”

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.