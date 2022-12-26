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  4. Kahreden kaza kamerada! Hareket eden tır, yaşlı çifti birbirinden kopardı

Kahreden kaza kamerada! Hareket eden tır, yaşlı çifti birbirinden kopardı

26.12.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe'de trafik ışığında duran araçların arasından yolun karşısına geçen yaşlı çift kabusu yaşadı. Önünden geçtikleri tırın hareket etmesiyle 70 yaşındaki Kafiye Kaygusuz, aracın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti; yanındaki eşi Bekir Kaygusuz ise yaralandı.

Kahreden kaza kamerada! Hareket eden tır, yaşlı çifti birbirinden kopardı

Korkunç olay Sancaktepe'de meydana geldi. Dumlupınar Caddesi'nde Kafiye ve Bekir Kaygusuz çifti, trafik ışığında bekleyen araçların arasından yolun karşısına geçmek istedi. Çiftin Serdar K. idaresindeki tırın önünden geçtiği sırada araç hareket etti. Tırın çarptığı Kafiye Kaygusuz, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

EŞİ YARALANDI

Yaralanan Bekir Kaygusuz, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kafiye Kaygusuz'un cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAHREDEN ANLAR KAMERADA

Tırın çifte çarptığı kaza güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde çiftin trafik ışığında duran araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışması, bu sırada tırın hareket etmesi üzerine Kafiye Kaygusuz'un aracın altında kalması, eşinin ise refüje düşmesi yer alıyor.

fjjk

(AA)

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trafik kazası Sancaktepe

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