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Kahreden motosiklet kazası! Gözyaşlarına boğuldular

03.11.2021 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir motosiklet emniyet şeridindeki otomobile arkadan çarptı. Motosiklet alev alırken, sürücü ile arkasında yolcu olarak bulunan bir kişi ağır yaralandı.

Kahreden motosiklet kazası! Gözyaşlarına boğuldular

Kaza saat 17.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Eda Özkınacı (44), otomobili ile Bursa istikametinden İstanbul istikametine seyir halindeyken, telefonuna cevap vermek için otomobilini emniyet şeridine çekti. Bu esnada aynı yönde gitmekte olan İsmail Uçar (18) idaresindeki plakası belirlenemeyen motosiklet, emniyet şeridinde duran otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile sürücü İsmail Uçar ile arkasında yolcu olarak bulunan Ahmet Göktuğ Kurt (20) yola savruldu.

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MOTOSİKLET ALEV ALDI

Çarpmanın şiddeti ile motosiklet alev aldı. Alevler arasında kalan motosiklet yoldan geçen başka araçlardan inen sürücüler tarafından yangın söndürme tüpleri ile söndürüldü. Kazada motosiklet sürücüsü İsmail Uçar ile yolcu Ahmet Göktuğ Kurt yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslara konan yaralı iki genç Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü İsmail Uçar’ın durumunun ağır olduğu ve Orhangazi’deki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Otomobile çarpan motosikletli gençlerin, grup halinde motorlarla İstanbul’a gittikleri öğrenildi. Kazazede gençlerin motosikletli arkadaşları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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