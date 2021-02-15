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Kahreden olay! 2 çocuk babası kendini asarak intihar etti

15.02.2021 17:17 | Son Güncelleme:
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Kahreden olay! 2 çocuk babası kendini asarak intihar etti

Kocaeli'nin İzmit'te geçirdiği hastalıklar nedeniyle psikolojisinin bozulduğu iddia edilen 62 yaşındaki Ahmet O. evinin ardiyesinde kendini asarak yaşamına son verdi.

İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Ramazan Sokak'ta müstakil bir binada yaşayan Ahmet O. evinin ardiyesine girdi. Ahmet O. geri dönmeyince, yakınları bakmaya gitti. İçeri giren yakınları Ahmet O.'yu asılı bulunca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri Ahmet O.'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Ahmet O.'nun cansız bedeni, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evli ve 2 çocuk babası Ahmet O.'nun geçirdiği hastalıklar nedeniyle psikolojisinin bozulduğu öne sürüldü.

Kaynak: İHA

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