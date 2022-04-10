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  4. Kahreden olay! 60 yaşındaki adam kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

Kahreden olay! 60 yaşındaki adam kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

10.04.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde köyde kıraathane işleten 60 yaşındaki Selahattin Çokan, kestiği ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi. Yaşlı adamın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahreden olay! 60 yaşındaki adam kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, kahreden olay Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Yakademirciler köyünde meydana geldi. Köyde kıraathane işleten Selahattin Çokan, ormanlık alana ağaç kesmeye gitti. Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adamın ailesi durumu ekiplere bildirdi.

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EKİPLER HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Selahattin Çokan’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi ardından Çokan’ın cansız bedeni, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma yaşlı adamın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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Zonguldak
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