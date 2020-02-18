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  4. Kahreden oyun! Kızının korkmaması için bomba seslerini oyuna dönüştürdü

Kahreden oyun! Kızının korkmaması için bomba seslerini oyuna dönüştürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 12:34 | Son Güncelleme

Suriyeli bir baba, kızının uçak ve bomba seslerinden korkmaması için saldırı seslerinin bir oyunun parçası olduğunu öğretti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, her saldırı sesinde baba ve kızın güldüğü görüldü.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan bir kişi, İdlibli arkadaşı Abdullah’ın ailesi ile birlikte sınır kasabası Sarmada’ya
sığındığını ve küçük kızı Selva’nın da uçak ve bomba seslerinden korkmaması için kızına bunların bir oyunun parçası olduğunu öğrettiğini belirtti. Ayrıca paylaşılan görüntülerde, baba ve kızın her saldırı sesi duyulduğunda ‘oyunun bozulmaması için’
güldüğü görüldü.

Paylaşılan bu görüntüler, akıllara ‘Hayat Güzeldir’ (Life is Beautiful) filmini getirdi. Filmde, İkinci Dünya Savaşı sırasında eşi ve oğlu ile birlikte kamplara götürülen Yahudi bir baba, küçük oğluna kamptaki her şeyin bir oyun olduğunu anlatıyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Suriyeli baba bomba sesleri oyun

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