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Kahreden tesadüf! İkiz kardeşiyle aynı sonu yaşadı...

23.12.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Sakarya’nın Erenler ilçesinde meydana geldi. Silahlı kavgada yaralanan 26 yaşındaki İbrahim Türer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Türer'in yaklaşık 10 ay önce ikiz kardeşi Buket Pala'nın da kocası tarafından vurularak hastanede hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Kahreden tesadüf! İkiz kardeşiyle aynı sonu yaşadı...

20 Aralık gecesi Erenler ilçesi Mimar Sinan Caddesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan 26 yaşındaki İbrahim Türer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gencin, yaklaşık 10 ay önce kocası tarafından pompalı tüfekle vurularak hastanede hayatını kaybeden Buket Pala’nın ikiz kardeşi olduğu ortaya çıktı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, olaya karışan 3 şüpheliyi tespit etti. Yapılan çalışmalarda 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.E. isimli şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. (İHA)

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Sakarya ikiz

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