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Kahvaltıda yapılan en büyük hata! Lezzetli diye sağlığınızdan olmayın

06.12.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlar sağlığımız için kahvaltının ne kadar önemli olduğunu her fırsatta belirtiyor. Gün içerisinde daha zinde ve sağlıklı olmak için kahvaltı öğününü atlamamız gerekiyor. Kahvaltıda yediğimiz yiyeceklerin de sağlıklı olması gerekiyor. Birçok kişinin faydalı sandığı lezzetli o içeceğin yan etkileri olduğu belirtildi.

Kahvaltıda yapılan en büyük hata! Lezzetli diye sağlığınızdan olmayın

Çocukluğumuzdan itibaren içtiğimiz sütün kahvaltılarda zararlı etkileri olabileceği düşünülüyor. Birçok evde kullanılan muzlu sütün özellikle sporcular için doğal olarak kilo almaya veya kas kütlesi oluşturmaya yardımcı olduğu biliniyor. Ancak Ayurveda'ya göre sabahları muzlu süt içmek büyük bir hata olabilir.

SİNDİRİMİ KÖTÜ ETKİLİYOR

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Bir yandan süt kalsiyum, proteinler, sağlıklı yağlar ve B vitaminleri açısından zengindir ve muz lif, potasyum ve magnezyum açısından zengindir. Ancak doktorlar bunun sorunlu olabileceğini söylüyor. Doktorlar, kombinasyonun sindirim sürecini olumsuz etkileyeceğini ve hatta uyku düzenini bozacağını söylüyor.

MUZ YEMEK İÇİN 2O DAKİKA BEKLENMELİ

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Doktorlar, süt içtikten sonra muz yemek istenirse, yan etkileri önlemek için 20 dakika beklemenin önerildiğini söylüyor. Ek olarak, mukus solunum bozukluklarına neden olabileceğinden, alerjisi veya astımı olan kişiler için süt ve muz birlikte önerilmez.

DOĞRU YİYECEK KOMBİNASYONLARI ŞARTTIR

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Ayurveda'da, her yiyeceğin bir tadı ve sindirim sonrası etkisi ile bunu takip eden ısıtma ve soğutma enerjileri vardır. Bir kişinin agni veya mide ateşi, yiyeceğin nasıl sindirildiğine bağlıdır ve bunun için doğru yiyecek kombinasyonları şarttır. Eski Hint tıbbi uygulamasında süt ve muz uyumsuzdur.

MUZLU SÜTÜN ZARARLI ETKİLERİ

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Bir yandan süt ve muz birbirlerinin besin eksikliklerini giderirken; ama diğer yandan onları yemek sindirim sistemini zorlar, ağırlaştırır ve sinüs sorunlarına yol açar. Ayrıca aşağıdaki yan etkilere de sahip olabilir:

  • Karın gazı
  • Sinüs tıkanıklığı
  • Soğuk
  • Öksürük
  • Vücuttaki döküntüler
  • Kusma
  • İshal

Ayurveda'da, bu iki yiyeceğin vücutta vücut fonksiyonlarına müdahale edebilecek toksisiteye neden olduğuna inanılmaktadır. Ağırlığı nedeniyle beyin fonksiyonlarını da yavaşlatabilir.


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