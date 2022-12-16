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Kahvaltıların vazgeçilmez lezzetine dikkat! Kalp krizi ve erken ölüm riskini artırıyor

16.12.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltı günün en önemli öğünü olarak görülüyor. Kahvaltı yapılmasının şart olduğu her fırsatta belirtilse de kahvaltıda yenilen yiyecekler de sağlığımız için önem taşıyor. Hemen hemen her kahvaltıda tüketilen ve oldukça faydalı olduğu düşünülen bir gıdanın kalp krizi ve erken ölüm riskini artırdığı bulundu.

Kahvaltıların vazgeçilmez lezzetine dikkat! Kalp krizi ve erken ölüm riskini artırıyor

Hastalıklardan korunmak için sağlıklı beslenmemiz gerektiği belirtiliyor. Kahvaltıda yenilen mısır gevrekleri, kızartmalar, rafine karbonhidratlar, hazır meyve suları sağlığımızı büyük oranda tehlikeye atıyor. Ancak yapılan araştırmalarda yıllar boyunca faydaları nedeniyle zorla bile olsa yediğimiz yumurtanın da sağlık için tehlike oluşturabildiği ortaya çıktı.

ARAŞTIRMADA BİNLERCE KİŞİ İZLENDİ

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JAMA’ da yayınlanan meta-analiz, 6 ileriye dönük kohort çalışmasına katılan 29.615 kişinin ortalama olarak 17.5 sene takip edilmesiyle yapıldı. Diyet ile ilgili bilgiler çalışmaların başında bir gıda anketi yapılarak veya katılımcılara ne yedikleri sorularak elde edildi. Her katılımcının geçen sene veya geçen ay ne yediği öğrenildi ve buna göre “katılımcıların verdiği bilgiler” standart bir protokolle “düzenlendi”.

KALP-DAMAR HASTALIKLARINA VE ERKEN ÖLÜME NEDEN OLAN FAKTÖRLERE BAKILDI

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İstatistiki analizlerde kalp-damar hastalığı ve erken ölüm risklerini etkilemesi mümkün olan yaş, cinsiyet, ırk, eğitim seviyesi, sigara, alkol, fizik aktivite seviyesi, vücut kitle endeksi, kan basıncı, lipit seviyeleri, ilaçları ve hastalıklar gibi faktörler de dikkate alındı. Ortalama 17.5 sene süren takipte 5.400 kişinin bir kalp-damar hastalığı olayı (kalp krizi, felç, kalp yetersizliği gibi) geçirdiği, 6.132 kişinin de öldüğü ortaya çıktı.

HAFTADA 3 VEYA DAHA FAZLA YUMURTA YİYENLERİN RİSKİ ARTIYOR

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Buna göre yapılan hesaplamalarda günde alınan her ilave 300 mg kolesterolün kalp damar hastalığı riskini yüzde 17 ve tüm sebeplere bağlı ölüm riskini yüzde 18 artırdığı tespit edildi. Gene araştırmaya göre günde ilaveten yarım yumurta da kalp damar hastalığı riskini yüzde 6 ve erken ölüm riskini de yüzde 8 artırıyor.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMA YAPILMALI

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Yumurtalar ile kalp hastalığı ve erken ölüm riskleri arasındaki ilişkinin sadece "mütevazı" olduğunu söylendi. Yine de, kolesterol veya yumurtanın ortalamasından daha yüksek tüketimi, inme ve erken ölüm gibi kardiyovasküler hastalık vakalarındaki artışla ilişkili olduğundan bu bulgu genel olarak nüfus düşünüldüğünde önemlidir. Bir diyetisyen "Bu tür bir çalışma neden ve sonuçtan ziyade yalnızca bir ilişki gösterebilir ve bu bağlantının arkasındaki nedenleri anlamamız için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var" dedi.

YUMURTANIN FAYDALARI

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  • Yüksek kolin içeriği sayesinde hücre zarı sağlığını güçlendirmeye yardımcı olur.
  • Kolin içeriğinin bir diğer olumlu etkisi ile beyinde sinyal iletiminde görevli moleküllerin üretimini destekleyerek bilişsel fonksiyonları güçlendirir. Hafıza ve konstantrasyon sorunları ile Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların gelişme olasılığını azaltmaya yardımcıdır.
  • A vitamini öncülleri olan lutein ve zeaksantin karotenoidlerini yüksek oranda bulunduran yumurta sarısı, göz sağlığını iyileştirmeye ve retina hasarlarını önlemeye yardımcı olur.
  • Yüksek protein içeriği ile yara iyileşmesi ile kas yapımı ve onarımını destekler.
  • Bileşimindeki protein ve sağlıklı yağ içeriğine bağlı olarak uzun süre tok kalmayı destekleyerek aşırı besin tüketimi, buna bağlı obezite gelişimi gibi olasılıkları düşürmeye yardımcıdır. Düşük kalori içeriğine rağmen tokluk hissi oluşturması kilo kontrolünü kolaylaştırır. Ayrıca zayıflama diyetlerinin devamlılığını desteklerken bu süreçlerde kan şekerindeki dalgalanmaları da azaltır.
  • Yumurta önemli bir D vitamini içeriğine sahiptir. D vitamini az sayıda besinin içeriğinde yer aldığından düzenli yumurta tüketimi D vitamini eksikliği ve buna bağlı kemik ve eklem sağlığı sorunlarını önlemeye katkıda bulunur.
  • Antioksidan özelliğe sahip vitamin ve mineraller içerdiğinden kanser ve enfeksiyonlarla mücadeleyi destekler, yaşlanmaya bağlı cilt ve sağlık sorunları ile mücadeleye katkı sağlar.
  • Omega 3 yağ asitleri içerdiğinden bağışıklık sistemini güçlendirmeye, genel anlamda sağlığı korumaya yardımcı olur.
  • Çocuklarda büyüme ve gelişmeyi destekler.
  • Hamilelik ve emzirme gibi besin öğesi gereksinimlerinin arttığı dönemlerde bu ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olur.
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