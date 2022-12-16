Kahvaltıların vazgeçilmez lezzetine dikkat! Kalp krizi ve erken ölüm riskini artırıyor

Hastalıklardan korunmak için sağlıklı beslenmemiz gerektiği belirtiliyor. Kahvaltıda yenilen mısır gevrekleri, kızartmalar, rafine karbonhidratlar, hazır meyve suları sağlığımızı büyük oranda tehlikeye atıyor. Ancak yapılan araştırmalarda yıllar boyunca faydaları nedeniyle zorla bile olsa yediğimiz yumurtanın da sağlık için tehlike oluşturabildiği ortaya çıktı.

ARAŞTIRMADA BİNLERCE KİŞİ İZLENDİ

JAMA’ da yayınlanan meta-analiz, 6 ileriye dönük kohort çalışmasına katılan 29.615 kişinin ortalama olarak 17.5 sene takip edilmesiyle yapıldı. Diyet ile ilgili bilgiler çalışmaların başında bir gıda anketi yapılarak veya katılımcılara ne yedikleri sorularak elde edildi. Her katılımcının geçen sene veya geçen ay ne yediği öğrenildi ve buna göre “katılımcıların verdiği bilgiler” standart bir protokolle “düzenlendi”.

KALP-DAMAR HASTALIKLARINA VE ERKEN ÖLÜME NEDEN OLAN FAKTÖRLERE BAKILDI

İstatistiki analizlerde kalp-damar hastalığı ve erken ölüm risklerini etkilemesi mümkün olan yaş, cinsiyet, ırk, eğitim seviyesi, sigara, alkol, fizik aktivite seviyesi, vücut kitle endeksi, kan basıncı, lipit seviyeleri, ilaçları ve hastalıklar gibi faktörler de dikkate alındı. Ortalama 17.5 sene süren takipte 5.400 kişinin bir kalp-damar hastalığı olayı (kalp krizi, felç, kalp yetersizliği gibi) geçirdiği, 6.132 kişinin de öldüğü ortaya çıktı.

HAFTADA 3 VEYA DAHA FAZLA YUMURTA YİYENLERİN RİSKİ ARTIYOR

Buna göre yapılan hesaplamalarda günde alınan her ilave 300 mg kolesterolün kalp damar hastalığı riskini yüzde 17 ve tüm sebeplere bağlı ölüm riskini yüzde 18 artırdığı tespit edildi. Gene araştırmaya göre günde ilaveten yarım yumurta da kalp damar hastalığı riskini yüzde 6 ve erken ölüm riskini de yüzde 8 artırıyor.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMA YAPILMALI

Yumurtalar ile kalp hastalığı ve erken ölüm riskleri arasındaki ilişkinin sadece "mütevazı" olduğunu söylendi. Yine de, kolesterol veya yumurtanın ortalamasından daha yüksek tüketimi, inme ve erken ölüm gibi kardiyovasküler hastalık vakalarındaki artışla ilişkili olduğundan bu bulgu genel olarak nüfus düşünüldüğünde önemlidir. Bir diyetisyen "Bu tür bir çalışma neden ve sonuçtan ziyade yalnızca bir ilişki gösterebilir ve bu bağlantının arkasındaki nedenleri anlamamız için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var" dedi.

YUMURTANIN FAYDALARI