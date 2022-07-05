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Kalabalığa karışmak için bakın ne yapmış! ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamasını kana bulayan korkunç saldırıda dehşete düşüren detaylar

05.07.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Illinois eyaletindeki Bağımsızlık Günü kutlamalarını kana bulayan korkunç silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Dehşete düşüren olayda saldırıyı düzenleyen Robert E. Crimo’nun, saldırının ardından kaçarken kalabalığa karışmak için kadın kıyafetleri giydiği öğrenildi. Öte yandan Crimo’nun saldırıyı haftalar önce planladığı belirtildi. Saldırıyı neden gerçekleştirdiği henüz bilinmezken Crimo’nun sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar da kaldırılmaya başlandı.

Kalabalığa karışmak için bakın ne yapmış! ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamasını kana bulayan korkunç saldırıda dehşete düşüren detaylar

ABD’nin Illinois eyaletinde yer alan Highland Park’ta dün Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında 22 yaşındaki Robert E. Crimo adlı saldırgan kalabalığa ateş açmış ve 6 kişiyi öldürmüş, 20’den fazla kişiyi de yaralamıştı. ABD'deki korkunç saldırıyla alakalı yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Lake County Şerif Ofisi Sözcüsü Christopher Covelli düzenlediği basın toplantısında saldırı ile ilgili son gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı. İşte dehşete düşüren silahlı saldırıya ilişkin yeni bilgiler...

KALABALIĞA KARIŞMAK İÇİN KADIN KIYAFETLERİ GİYMİŞ

Covelli, polis tarafından saatler sonra yakalanan Crimo’nun saldırının ardından kaçarken kalabalığa karışmak için kadın kıyafetleri giydiğini ifade ederek, Crimo’nun bu kıyafetleri yüzündeki dövmeleri ve kimliğini gizlemek için yaptığı üzerinde durulduğunu aktardı. Crimo’nun kılık değiştirmesinin olay yerinden kaçan diğer insanlarla uyum sağlamasına yardımcı olduğunu ifade eden Covelli, saldırının ardından saldırganın bölgede yaşayan annesinin evine yürüdüğünü ve annesinin aracını aldığını aktardı.

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KALABALIĞA 70 ELDEN FAZLA ATEŞ ETMİŞ

Covelli, Crimo’nun çatıdan kalabalığa 70 elden fazla ateş ettiğini belirterek, Crimo’nun gözaltına alındığı sırada saldırının yapıldığı çatının haricinde araçta da ikinci bir tüfek bulunduğunu ifade etti. Şu anda saldırganın gözaltında olduğunu aktaran Covelli, tüm ipuçlarının Crimo’nun tek başına hareket ettiğini gösterdiğini açıkladı.

SALDIRIYI HAFTALAR ÖNCESİNDEN PLANLAMIŞ

Saldırının planlı olduğu üzerinde durulduğunu aktaran Covelli, "Soruşturmanın bu noktasında ve bunların bir kısmı ön hazırlık niteliğindedir, bu nedenle ilerlemeye devam ettikçe değişebilir. Ancak Crimo’nun bu saldırıyı birkaç hafta önceden planladığını düşünüyoruz" dedi.

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SALDIRININ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Crimo’nun söz konusu saldırıyı neden gerçekleştirdiğinin henüz bilinmediğini aktaran Covelli, soruşturmanın sürdüğünü ve müfettişlerin Crimo’nun sorgusuna devam ettiğini belirtti. Covelli, şu anda saldırının "ırk, din ya da başka bir güdümlü" olup olmadığına dair hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını açıklayarak, saldırganın internette yaptığı paylaşımlarının da incelendiğini ifade etti. Covelli ayrıca, Crimo’ya yöneltilecek suçlamalar üzerinde çalıştıklarını sözlerine ekledi.

ABD'DE BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

ABD Başkanı Joe Biden, Highland Park saldırısının kurbanlarını onurlandırmak için Beyaz Saray ve tüm kamu binalarında bayrakların yarıya indirilmesi emri verdi. Söz konusu kararın 9 Temmuz’a kadar yürürlükte olacağı aktarıldı.

YOUTUBE VE SPOTIFY, SALDIRGANA AİT İÇERİKLERİ KALDIRIYOR

Saldırının ardından Crimo’nun sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar da kaldırılmaya başlandı. YouTube ve Spotify, saldırgan ile bağlantılı olan içerikleri kaldırdıklarını duyurdu. Diğer sosyal medya platformları ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı abd
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