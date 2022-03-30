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Kalça eklemi cerrahisi kimler için uygundur?

30.03.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kireçlenme tipi eklem hastalığının sık görüldüğü eklemlerden birisi de kalça eklemidir. Kalça eklemi sistem yapısındaki eklemlerden biri için aşınmaya ve dejenerasyona en açık eklemlerden biridir. Genelde 60 yaşın üzerinde görülse de, doğumsal kalça çıkığı, travmalar, artritler ve çocukluk çağı kalça kemiği hastalıkları gibi durumlarda daha erken yaşlarda ortaya çıkabilir.

Kalça eklemi cerrahisi kimler için uygundur?

Ortopedi ve Travmatoloji Prof. Dr. Hasan Hilmi Muratlı, ileriki yaşlarda sıklıkla görülen kalça kireçlenmesi hastalığı ile ilgili tüm detayları sizler için anlattı.

KALÇA KİREÇLENMESİ YAŞAM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜR

Kalça kireçlenmesi diz kireçlenmesi kadar yaygın olmasa da hastaların hayatını zorlaştırabilir ve yaşam kalitelerini etkileyebilir. En önemli şikayet ağrıdır. Oturma, merdiven inip çıkma, arabalara binme ve inme, çorap giyme gibi günlük aktivitelerde ağrı ve zorluk önemli belirtilerdir. Hastalık ilerledikçe, basit aktivitelerde bile ağrı ve zorluk hissetmeye başlayabilirsiniz. Ağrı seviyesi sabit değildir. Birkaç ay veya gün boyunca daha ağrısız dönemler olabilir. Yürüme zorluğu, eklemin hareket açıklığı ciddi şekilde sınırlandığında ortaya çıkar.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ NELERDİR?

Tedavinin hedefleri ağrıyı azaltmak, kireçlenme ilerlemesini yavaşlatmak ve hastanın yaşam kalitesini iyileştirmektir. Bunun için öncelikle hastanın tavsiyelerine göre uygun yaşam tarzı değişiklikleri yapılması önerilir. Kas gücünü artıran ve eklem hareket açıklığını koruyan egzersizler tedavinin önemli bir parçası olmalıdır. Yüzme ve yürüyüş gibi uygun egzersizlerle devam etmek faydalı olacaktır.

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Kalça kireçlenmelerinden kaynaklanan ağrıların giderilmesine ek olarak, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için bazı ilaçlar kullanılır. Ancak bu ilaçlar mutlaka doktor tavsiyesi ve gözetimi altında kullanılmalıdır. Kalça osteoartritinin tedavisinde en yaygın tedavi seçeneklerinden biri fizik tedavi uygulamalarıdır. Elektroterapi, ultrason, lazer, kısa dalga, sığ ısı uygulaması, hipertermi en sık kullanılan fizik tedavi yöntemleridir. Su sporları ve hidroterapi de kalça artriti için etkili tedavilerdir. Uygun olduğunda kalça eklemine ozon, hyalüronik asit, trombositten zengin plazma ve kortizon enjekte edilebilir.

KALÇA EKLEM PROTEZİ NE ZAMAN TERCİH EDİLİR?

Kalça kireçlenmesi olan tüm hastalar kalça protezi ameliyatı gerektirmez. Önlemlere ve ağrı kesici kullanımına rağmen; günlük iş ve aktiviteler sırasında kalça ağrısı, yürüme güçlüğü, gece topallık veya ağrı, eklemde yaygın ve belirgin kireçlenme olan hastalarda kalça protezi gereklidir. Kalça protezi ameliyatının en sık nedeni kalça kireçlenmesidir ancak kalça kırıkları ve kalça çıkıklarında da uygulanabilir.

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En yaygın kalça protezi ameliyatı total kalça protezidir. Total kalça protezi ameliyatında, kalça ekleminin kireçlenmesinden zarar gören sokete (asetabulum) ve femur başına yapay implantlar yerleştirilir. Dejenere ve hasarlı femur başı koptuğunda, metal alaşımdan yapılmış saplı ve seramik, kobalt krom veya oksinyumdan yapılmış küresel bir baş olan bir implant ile değiştirilir. Oxynium en dayanıklı metal alaşımı olarak bilinir. Soketlere yerleştirilen implantlar, polietilen plastik implantlar veya titanyum metal implantlar üzerine yerleştirilen seramik implant yüzeylerinden oluşur.


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