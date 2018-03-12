Kalça şekline uygun egzersiz hareketleri

Eğer Kylie Jenner gibi bir yuvarlak şekilli kalçaya sahipseniz, Em Furey şöyle diyor: Ellerinize kalçanıza koyarak ayakta durun. Sağ ayağınızla öne bir adım atın ve her iki ayağınızı da yerden kaldırmadan dizlerinizi yere değene kadar bükün. Sağ diziniz yere pararlel dururken sol diziniz neredeyse yere değecek şekilde 90 derecelik bir açıyla durmalısınız. Sağ topuğunuzdan güç alarak tekrar ayağa kalkın ve aynı hareketi diğer bacağınızla deneyin. Bacaklarınızı değiştirerek bu hareketi her bacağınızla 10 kez tekrarlayacak şekilde uygulayın.

Eğer Kim Kardashian gibi kalp şeklinde bir kalçaya sahipseniz bu kalça tipi A harfine benzer. Kalçanın alt kısmında daha fazla yağ vardır ve yukarılara doğru daha düzdür. Eğer kalp biçimli popoya sahipseniz bu bölgede daha fazla form için tempolu yürüyüş ve kick boxing, cable kickback çalışmaları ile birlikte squat ve leg lift hareketlerini de yapmalısınız.

Uygulama: Tek bacakla Cable Kickback denilen özel bir çekme istasyonunda, gövde öne eğik konumda, arka bacağa bilekten takılı olan ağırlık aparatı, kalçanın gücüyle mümkün olduğunca bacak hep gergin kalmak şartıyla geriye doğru kaldırılarak uygulanır ve kalça kasları hiç gevşetilmeden tekrar başlangıç durumuna nefes alınarak kontrollü ve yavaşça dönülür. Arka bacak ve kalçaların forma sokulması için çok gerekli bir egzersizdir. Hareketin devamı süresince gövde yere eğik durumda sabit tutularak, kalça ve arka bacak kasları hiç gevşetilmeden devam edilir. Aynı tekrar sayısıyla ara verilmeden diğer bacakla tekrarlanır.