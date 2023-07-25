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Kaldırımda bekleyen kadınlar üzerlerine yangın tüpü sıkmışlardı! Görüntülerdeki şahıslar yakalandı

25.07.2023 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil ile trafikte dolaşırken kaldırımda bekleyen kadınların yanına yanaşıp "Çalışıyor musunuz?" diye sorup, devamında kadınlara yangın tüpüyle saldıranlar yakalandı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin göz altına aldığı K.K., O.K. ve E.Y.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kadınlara yangın tüpüyle saldırıp o anları bir de sosyal medyadan paylaşan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. Polis şüphelilerin kimliklerini kısa sürede belirledi. Savcılığın haklarında kasten yaralama suçundan işlem yapılması istediği şüpheliler yakalandı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin göz altına aldığı K.K., O.K. ve E.Y.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Olay, iki gün önce akşam saatlerinde Fatih Çapa’da bir cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobilde seyir halinde ilerleyen üç şahıs, kaldırımda bekleyen kadınların üzerine yangın tüpü sıkarak saldırdı.

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"ÇALIŞIYOR MUSUNUZ?" DİYE SORUP YANGIN TÜPÜ SIKTI

Şahıslar, yanlarına aldıkları yangın tüpüyle önce kadınların yanına yanaştı. Sonrasında ise kadınlara ‘Çalışıyor musunuz?’ sorusunu yöneltmesinin ardından yangın tüpü sıkarak saldırıya geçti.

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KADINLAR ŞOK YAŞADI, ONLAR GÜLEREK UZAKLAŞTI

Bir anda yangın tüpü sıkılmasıyla şoka uğrayan kadınlar nereye kaçacaklarını bilemedi. Yaşanan olayın ardından üç şahıs gülerek araçla yollarına devam etti.

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

O anları sosyal medya hesaplarından, “Semti pisliklerden temizliyoruz” notuyla paylaştılar.

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Fatih yangın tüpü

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