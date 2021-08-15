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Kaldırımda yürürken 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı

15.08.2021 03:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa’da kaldırımda yürüyen erkek şahıs, silahlı 3 kişinin saldırısına uğradı. Gerçekleştirilen saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaldırımda yürürken 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı

Olay, akşam 21.00 sıralarında Bayrampaşa Ali Fuat Başgil Caddesi’nde meydana geldi.

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İddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle, kaldırımda yürüyen erkek şahsa, silahlı 3 kişi saldırdı. Açılan ateş sonucu yaralanan şahıs yere düştü. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren 3 şüpheli olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise yapılan incelemelerin ardından, saldırıyı gerçekleştiren 3 şüpheli şahsın peşine düştü. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bayrampaşa’da kaldırımda yürüyen erkek şahsa, 3 kişinin silahlı saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, erkek şahıs kaldırımda yürürken, 3 farklı noktadan gelen şüpheli 3 kişi silahlı saldırı gerçekleştiriyor, saldırı sonucu erkek şahıs yere düşüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa İstanbul silahlı saldırı
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