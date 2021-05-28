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Kalem etek kombinleri ile günün yıldızı olun: Hem şık hem rahat!

Betül Songur Betül Songur
28.05.2021 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hızla değişen ve gelişen moda sektörünün olmazsa olmazlarından biri de kalem eteklerdir. Spor-şık kombinlerde, ofislerde, partilerde ya da davetlerde kurtarıcı rol üstlenen kalem etek hem vücudunuzun kusursuzluğunu ortaya çıkarmanızı hem de her ortama uyum sağlamanızı sağlar. Bu noktada destek almanız gerekense bluz, ayakkabı ve takı seçimleriniz. Peki girdiğiniz ortama göre kalem etek kombinlerinizi nasıl yapmalısınız? Hangi takı ve tişörtü kullanarak kalem etek kombininizi tamamlamalısınız?

Kalem etek kombinleri ile günün yıldızı olun: Hem şık hem rahat!

Çalışan kadınların en büyük sorunlarından biridir kıyafet kombinleri. Her gün farklı kıyafet giymek, bunun için bütçe ayırmak çok zordur. Bu noktada modası geçmeyen parçalar tercih etmek, aynı zamanda da gün içinde rahat hareket etmeyi sağlayan kıyafetlere yönelmek önem taşır. Bu kıstaslar göz önünde bulundurulduğunda kadınların gardrobunun demirbaşları arasında kalem etekler gelir. Klasik görünümüyle hemen her ortamda giyilebilen, şık ve feminen duruşu sayesinde ise fazla çabaya gerek kalmadan kombinlenen kalem etekler bakın günü kurtarma konusunda nasıl bir etkiye sahip...

OFİS İÇİN KALEM ETEK NASIL KOMBİNLENİR?

Ofiste kalem etek giymek için, üzerinize ipek gömlekler, özellikle cepli gömlekler giyebilirsiniz. Biraz daha sportif olmakla birlikte ipek olduğu zaman çok şık gözükür.

HANGİ RENKLERLE KOMBİNLENEBİLİR?

Nar çiçeği, toprak tonları, bej rengi ipek gömlekler siyah bir kalem etekle kombinlenebilir.

AKSESUARI AZ TUTUN

İpek, iş için çok uygun ve klas bir imaj yaratır. Uzun bir kolyeyle de kullanılabilir. Kolye kullanıldığı zaman, çok fazla bilezik kullanmayın. Genelde aksesuarları az tutmaya çalışın. Bu şekilde ofis için gayet uygun bir kombin yaratmış olursunuz.

PARTİ İÇİN KALEM ETEK NASIL KOMBİNLENİR?

Kalem etek çok şık bir parçadır, daha çok işe uygundur. Diyelim ki işten çıkıp bir partiye gideceksiniz. Bu kombini nasıl değiştirebilirsiniz?

KURTARICINIZ TİŞÖRTÜNÜZ VE TAKILARINIZ OLACAK

Gün içinde yeni bir kombinle kalem etek kullanmanız gerekebilir. Bu durumda beyaz, siyah, gri basic bir tişörtü göbekten bağlayarak, kalem eteğin yüksek belli boyuna uyarlayarak, taşlı bir takı ve yüksek topuklu bootilerle giyerek çok güzel bir parti kombini elde edebilirsiniz.

ŞIK BİR DAVET İÇİN KALEM ETEK NASIL KOMBİNLENEBİLİR?

Şık bir davete giderken hiçbir zaman yanlış yapamayacağınız bir renk siyahtır. Eğer siyahı tercih ediyorsanız, şık bir davete uyarlamak için biraz pullardan, payetlerden faydalanabilirsiniz.

GÖSTERİŞLİ BİR KOLYE TAMMALAYICI ROL ÜSTLENEBİLİR

Siyah bir kalem eteği, ince askılı siyah bir bluzla kombinledikten sonra, üzerine ufak vatkalı pullu bir ceket giyebilirsiniz.

Gösterişli bir kolyeden de yardım alarak şık bir kombin elde edebilirsiniz. Ayakkabı olarak da bootie giyerek güzel bir stil elde edebilirsiniz.

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