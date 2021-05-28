Kalem etek kombinleri ile günün yıldızı olun: Hem şık hem rahat!

Çalışan kadınların en büyük sorunlarından biridir kıyafet kombinleri. Her gün farklı kıyafet giymek, bunun için bütçe ayırmak çok zordur. Bu noktada modası geçmeyen parçalar tercih etmek, aynı zamanda da gün içinde rahat hareket etmeyi sağlayan kıyafetlere yönelmek önem taşır. Bu kıstaslar göz önünde bulundurulduğunda kadınların gardrobunun demirbaşları arasında kalem etekler gelir. Klasik görünümüyle hemen her ortamda giyilebilen, şık ve feminen duruşu sayesinde ise fazla çabaya gerek kalmadan kombinlenen kalem etekler bakın günü kurtarma konusunda nasıl bir etkiye sahip...
Ofiste kalem etek giymek için, üzerinize ipek gömlekler, özellikle cepli gömlekler giyebilirsiniz. Biraz daha sportif olmakla birlikte ipek olduğu zaman çok şık gözükür.
Nar çiçeği, toprak tonları, bej rengi ipek gömlekler siyah bir kalem etekle kombinlenebilir.
İpek, iş için çok uygun ve klas bir imaj yaratır. Uzun bir kolyeyle de kullanılabilir. Kolye kullanıldığı zaman, çok fazla bilezik kullanmayın. Genelde aksesuarları az tutmaya çalışın. Bu şekilde ofis için gayet uygun bir kombin yaratmış olursunuz.
Kalem etek çok şık bir parçadır, daha çok işe uygundur. Diyelim ki işten çıkıp bir partiye gideceksiniz. Bu kombini nasıl değiştirebilirsiniz?
Gün içinde yeni bir kombinle kalem etek kullanmanız gerekebilir. Bu durumda beyaz, siyah, gri basic bir tişörtü göbekten bağlayarak, kalem eteğin yüksek belli boyuna uyarlayarak, taşlı bir takı ve yüksek topuklu bootilerle giyerek çok güzel bir parti kombini elde edebilirsiniz.
Şık bir davete giderken hiçbir zaman yanlış yapamayacağınız bir renk siyahtır. Eğer siyahı tercih ediyorsanız, şık bir davete uyarlamak için biraz pullardan, payetlerden faydalanabilirsiniz.
Siyah bir kalem eteği, ince askılı siyah bir bluzla kombinledikten sonra, üzerine ufak vatkalı pullu bir ceket giyebilirsiniz.
Gösterişli bir kolyeden de yardım alarak şık bir kombin elde edebilirsiniz. Ayakkabı olarak da bootie giyerek güzel bir stil elde edebilirsiniz.
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