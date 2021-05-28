Kalem etek kombinleri ile günün yıldızı olun: Hem şık hem rahat!

Çalışan kadınların en büyük sorunlarından biridir kıyafet kombinleri. Her gün farklı kıyafet giymek, bunun için bütçe ayırmak çok zordur. Bu noktada modası geçmeyen parçalar tercih etmek, aynı zamanda da gün içinde rahat hareket etmeyi sağlayan kıyafetlere yönelmek önem taşır. Bu kıstaslar göz önünde bulundurulduğunda kadınların gardrobunun demirbaşları arasında kalem etekler gelir. Klasik görünümüyle hemen her ortamda giyilebilen, şık ve feminen duruşu sayesinde ise fazla çabaya gerek kalmadan kombinlenen kalem etekler bakın günü kurtarma konusunda nasıl bir etkiye sahip...

OFİS İÇİN KALEM ETEK NASIL KOMBİNLENİR?

Ofiste kalem etek giymek için, üzerinize ipek gömlekler, özellikle cepli gömlekler giyebilirsiniz. Biraz daha sportif olmakla birlikte ipek olduğu zaman çok şık gözükür.

HANGİ RENKLERLE KOMBİNLENEBİLİR?

Nar çiçeği, toprak tonları, bej rengi ipek gömlekler siyah bir kalem etekle kombinlenebilir.

AKSESUARI AZ TUTUN

İpek, iş için çok uygun ve klas bir imaj yaratır. Uzun bir kolyeyle de kullanılabilir. Kolye kullanıldığı zaman, çok fazla bilezik kullanmayın. Genelde aksesuarları az tutmaya çalışın. Bu şekilde ofis için gayet uygun bir kombin yaratmış olursunuz.