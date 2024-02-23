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    4. Kalıcı oje nasıl çıkar? Aseton ile çıkar mı, çıkarırken tırnağa zarar verir mi?

    Kalıcı oje nasıl çıkar? Aseton ile çıkar mı, çıkarırken tırnağa zarar verir mi?

    Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
    22.02.2024 18:53 | Son Güncelleme:
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    Kalıcı ojeler son zamanlarda kadınların arzu ettiği uzun ve bakımlı tırnaklara daha kısa sürede ulaşmanın en pratik yollarından biridir. Bu yöntemdeki oje yaklaşık olarak 3-5 hafta kalıcılığa sahiptir. Oje uygulamasından sonra geçen sürede uzayan tırnaklar boşluk oluşturduğundan çıkarılması ve yenilenmesi gerekir. Genelde güzellik salonlarında çıkarılması uygun olan kalıcı ojelerin evde de çıkarılması mümkündür. Peki, kalıcı oje nasıl çıkarılır?

    İçindekiler

    • Kalıcı oje nasıl çıkar?
    • Kalıcı oje aseton ile çıkar mı?
    • Evde kalıcı oje nasıl çıkarılır?

    Günümüzde oldukça popülerleşen bakım uygulamalarından bir tanesi de kalıcı oje uygulamasıdır. Ojenin hızlıca kuruması, uzun zaman dayanması, tırnak kırılmalarını önlemesi ve elleri sürekli bakımlı göstermesi sebebiyle günümüzde pek çok kadın tarafından tercih edilen bir tırnak bakım türüdür. Uygulamanın hızla yayılmaya başlaması ile birlikte her yerde sadece kalıcı oje yapan güzellik merkezleri görmek mümkündür. Normal ojeye kıyasla hem işlem hem de yapısal farklılığı olan bu uygulamada ultraviyole (UV) ışınlardan faydalanılır. Kalıcı oje, yapısı gereği daha dayanıklı bir yapıda olduğundan çıkarma işlemi de oldukça zahmetlidir.

    Kalıcı oje nasıl çıkar?

    Kalıcı oje yaptırdıktan sonra sıkılan veya çeşitli sebeplerle ojeyi silmek isteyen kişiler kalıcı oje çıkar mı sorusunu sormaktadır. Kalıcı oje, yapısı daha dayanıklı bir maddeden oluşan bir oje türüdür. Aynı zamanda jel oje olarak da adlandırılır. Diğer ojelerden farklı olarak, özel bir UV lambası sayesinde sertleştirilir ve tırnak üzerinde daha uzun zaman bozulmadan kalır. Kalıcı oje uygulaması profesyonel güzellik salonlarında yapılan bir işlemdir, ancak evde de yapmak mümkündür.

    Kalıcı oje, profesyonel bir işlem olduğu için diğer normal ojeler gibi kolayca çıkarılamaz. Yapay malzemeyi çıkartmak için 2 yöntem bulunur, bunlar; törpüleme ve kalıcı oje çıkartma sıvısı ile ıslatma yöntemleridir. Kalıcı oje çıkarırken tırnağa zarar verir mi sorusuna yanıt olarak; törpüleme yöntemi, zaman açısından oldukça uğraştırıcı olabilir ve doğal tırnağına farkında olmadan zarar verilebilir. Ayrıca, tırnağın yanındaki deriye de zarar verebilme riski bulunur. Çıkarma sıvısı yöntemi ise kalıcı ojeyi özel bir aseton içeren sıvı ile ıslatmaktan oluşur.

    Kalıcı oje nedir, nasıl sürülür? Kalıcı oje kaç gün kalır? Kalıcı oje nedir, nasıl sürülür? Kalıcı oje kaç gün kalır?

    Kalıcı oje aseton ile çıkar mı?

    Diğer ojelerden farklı bir yapıya sahip olan kalıcı oje, işlem sırasında farklı uygulamalardan geçer ve bu nedenle aseton ile kolayca çıkarılamaz. Kalıcı oje çıkarma işlemi için ilk olarak tırnaklardaki oje hafifçe ve nazikçe törpülenir. Daha sonra tırnakların üzerinde duracak şekilde küçük pamuklar kesilir. Aseton bu pamuklara damlatılır ve tırnakların üzerine yerleştirilir, ardından alüminyum folyoya sarılır. Bu şekilde 25-30 dakika kadar bekletilir. Folyoları açtıktan sonra tırnaklar tekrar törpülenir. Son aşamada tırnak ve tırnak etlerine bakım yapmak için nemlendirici krem uygulanır.

    Evde kalıcı oje nasıl çıkarılır?

    Evde kalıcı oje çıkarmak için öncelikle bir tırnak çıkarıcısı satın almak gerekebilir. Tırnak çıkarıcısı, kalıcı ojeyi daha rahat çıkarmak için tasarlanmış bir üründür. Tırnak çıkarıcısı kullanımından önce, tırnakların üstündeki parlaklığı mat hâle getirmek için tırnakların üzerine biraz limon suyu sürülmelidir. Ardından tırnak çıkarıcısı bir pamuğa dökülür ve tırnakların üzerine koyulur. Her tırnak bir parça alüminyum folyo ile sarılır ve 10-15 dakika bekletilir. Daha sonra folyolar çıkarılır ve kalıcı oje çıkarıcısı ile tırnaklar ovalanır.

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    kalıcı oje tırnak güzellik
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