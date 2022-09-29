HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Kaliteli bir hoparlör isteyenler için JBL marka en iyi hoparlör çeşitleri

Kaliteli bir hoparlör isteyenler için JBL marka en iyi hoparlör çeşitleri

28.09.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatın her anında müziğe ihtiyaç duyan ve her zaman eğlencenin tadını doyasıya yaşamayı sevenlere JBL marka hoparlör çeşitleri tavsiye ediliyor. Yüksek, canlı, kristalize ses deneyimi yaşatan JBL hoparlör modelleri; modern ve şık tasarımlarıyla da beğeni kazanmayı ihmal etmiyor. Gelin; ses ve malzeme kalitesiyle uzun yıllar kullanabileceğiniz, her bütçeye uygun en iyi JBL hoparlör çeşitlerini hep birlikte inceleyelim!

Kaliteli bir hoparlör isteyenler için JBL marka en iyi hoparlör çeşitleri

İçindekiler

  • 1. Kolayca taşıyın: JBL Xtreme 3 Bluetooth Hoparlör
  • 2. Eğlenceli ortamlara farklılık katmak isteyenlere: JBL Flip 6 Bluetooth Turkuaz Hoparlör
  • 3. Yüksek pil kapasitesiyle: JBL Boombox 2 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör
  • 4. Dayanıklı malzemesiyle fark yaratan: JBL Charge 5 Bluetooth Kırmızı Hoparlör
  • 5. Çok amaçlı kullanımın keyfini çıkarmak isteyenlere: JBL Tuner 2 DAB FM Radyolu Bluetooth Hoparlör
  • 6. Partinize renk katın: JBL Pulse 4 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör
  • 7. En iyi bahçe hoparlörü: JBL Control 88m İki Yönlü 8 inç Koaksiyel Mantar Bahçe Hoparlörü
  • 8. Partilerin olmazsa olmazı: JBL PartyBox 710 Bluetooth Hoparlör
  • 9. Kullanıcı dostu özellikleriyle: JBL Clip 4 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör
  • 10. Modern ve kompakt tasarımıyla: JBL Go 3 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör
  • 11. Fonksiyonel kullanım sunan: JBL Horizon 2 Alarmlı Saat ve Hoparlör
  • 12. Hem müzik dinleyin hem şarkı söyleyin: JBL PartyBox Go OTG Bluetooth Hoparlör
  • 13. Güçlü ses kalitesi ve radyo özelliğiyle: JBL Tuner XL Bluetooth Hoparlör DAB-FM Radyo
  • 14. Oyunlarda her ayrıntıyı ortaya çıkarmak isteyenlere: JBL Quantum DUO Gaming Hoparlör

Müzik keyfini kaliteli bir hoparlörle deneyimlemek isteyenlerin ilk tercihi olan JBL markası, birçok başarılı modele imza atıyor. Kolay taşınan, yüksek pil ömrü sunan, güçlü ses seviyesiyle partilere canlılık kazandıran, radyo ve çalar saat gibi farklı görevler üstlenen ya da powerbank olarak kullanılabilen bir dolu JBL marka hoparlör modeli bulunuyor. Böylece kullanıcılar, bu çeşitlilik arasından en çok ihtiyaç duydukları özellikleri barındıran modeli kolayca tercih edebiliyor. Özelliklerinin yanı sıra geniş renk ve tasarım çeşitliliği sunarak kullanıcıların beğenisine de hitap ediyor. Hazırsanız JBL marka en kaliteli hoparlör modellerini incelemeye başlayalım!

1. Kolayca taşıyın: JBL Xtreme 3 Bluetooth Hoparlör

Kaliteli bir hoparlör isteyenler için JBL marka en iyi hoparlör çeşitleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Sürekli farklı ortamlarda bulunduğundan rahat taşınan bir JBL Bluetooth hoparlör modeli arayanlara JBL Xtreme 3 Bluetooth Hoparlör tavsiye ediliyor. IP67 koruma sertifikası sayesinde su ve toz gibi meydana gelebilecek olumsuz koşullarda zarar görmüyor. Dayanıklı materyallerden üretilen taşıma kayışı, ürünün güvenli ve zahmetsiz bir şekilde taşınmasına yardımcı oluyor. Uzun pil ömrüyle kullanıcılarından tam not alan model, 15 saate kadar müzik çalabiliyor. Bluetooth 5.1 bağlantısı sayesinde Bluetooth özelliği bulunan akıllı cihazlarla hızlıca bağlantı kuruyor. Uyumlu renkleri ve sade görünümüyle her ortamda rahatlıkla kullanılabilen cihaz, birden fazla hoparlöre bağlanma özelliğine de sahip.

Ürünü İncele

2. Eğlenceli ortamlara farklılık katmak isteyenlere: JBL Flip 6 Bluetooth Turkuaz Hoparlör

Kaliteli bir hoparlör isteyenler için JBL marka en iyi hoparlör çeşitleri

Turkuaz rengiyle görenlerin beğenisini kazanan JBL Flip 6 Bluetooth Turkuaz Hoparlör, etkileyici özellikleriyle de kullanıcılarından geçer not almayı başarıyor. Model, üst seviye ses kalitesi yakalamak için özel olarak optimize edilen ses sürücüleriyle benzersiz bir müzik deneyimi yaşatıyor. IP67 sınıfındaki Bluetooth hoparlör su ve tozdan etkilenmediği için mevsim fark etmeksizin istenilen her an dış ortamlarda gönül rahatlığıyla kullanılabiliyor. Yüksek ve güçlü bas dengesiyle eğlenceli anlar yaşatıyor. 12 saatlik pil ömrü sunan cihaz, kullanıcılarını sürekli şarj takibi yapma derdinden kurtarıyor. Çevre dostu ambalajıyla dikkat çeken ürün, bu yönüyle kullanıcıların takdirini kazanıyor.

Ürünü İncele

3. Yüksek pil kapasitesiyle: JBL Boombox 2 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

Kaliteli bir hoparlör isteyenler için JBL marka en iyi hoparlör çeşitleri

En iyi JBL hoparlör çeşitleri arasında modern tasarımıyla dikkat çeken JBL Boombox 2 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör, kelimenin tam anlamıyla bir ses bombası! Ürünü çoğunlukla açık havada kullanacağı için uzun süren pil ömrüne sahip bir model arayanların kaçırmaması gereken cihaz, 24 saat boyunca kesintisiz müzik keyfi yaşatıyor. 10.000 mAh piliyle kullanıcılarını hiçbir koşulda yarı yolda bırakmayan Bluetooth hoparlör, yüksek pil gücü sayesinde ihtiyaç durumunda powerbank olarak da tercih edilebiliyor. PartyBoost özellikli diğer JBL hoparlörlerle etkileşime girerek onlarla birlikte çok daha güçlü bir müzik deneyimi yaşatıyor.

Ürünü İncele

4. Dayanıklı malzemesiyle fark yaratan: JBL Charge 5 Bluetooth Kırmızı Hoparlör

Kaliteli bir hoparlör isteyenler için JBL marka en iyi hoparlör çeşitleri

JBL en iyi hoparlör modelleri arasında bulunan JBL Charge 5 Bluetooth Kırmızı Hoparlör, kaliteli malzemesiyle kullanıcılarından tam not alıyor. IP67 su geçirmezlik ve toza dayanıklılık özelliği sayesinde kumdan veya dökülen içeceklerden zarar görmeden müzik çalmaya devam ediyor. JBL hoparlör karşılaştırmalarında sıklıkla yer alan model, başarılı donanımıyla keyifli kullanım sunuyor. "JBL hoparlör bilgisayara nasıl bağlanır?" derseniz sorunun yanıtı, ürünün Bluetooth teknolojisi. Bilgisayar, cep telefonu ve Smart Tv'lerde bulunan Bluetooth özelliği, hoparlörle kablosuz bir eşleşmeye olanak tanıyor. Ürünün önemli bir avantajı da ufak boyutlu olduğu hâlde 20 saate kadar pil süresi sunması.

Ürünü İncele

5. Çok amaçlı kullanımın keyfini çıkarmak isteyenlere: JBL Tuner 2 DAB FM Radyolu Bluetooth Hoparlör

Kaliteli bir hoparlör isteyenler için JBL marka en iyi hoparlör çeşitleri

Hem radyo hem müzik dinlemeyi sevenlerin mutlaka bir şans vermesi gereken JBL Tuner 2 DAB FM Radyolu Bluetooth Hoparlör, çağdaş tasarımıyla her ortama kolayca uyum sağlıyor. "JBL hoparlör telefona nasıl bağlanır?" diye sorarsanız kısaca yanıtlayalım. Bluetooth özelliği sayesinde akıllı telefonlarla hızlıca eşleşiyor. Antenli tasarımı sayesinde DAB ve FM radyo istasyonlarına erişerek güçlü bir bağlantı sunuyor. LCD ekranıyla pil durumunun ve radyo kanalının rahat bir şekilde görülmesine yardımcı oluyor. Her zaman kaliteli sinyal bağlantısı ve kristal berraklığında ses sunan model, üzerindeki tuşlarla kolay kullanılıyor. IPX7 su geçirmez özelliğiyle sıvı dökülmelerinden etkilenmiyor.

Ürünü İncele

6. Partinize renk katın: JBL Pulse 4 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

Kaliteli bir hoparlör isteyenler için JBL marka en iyi hoparlör çeşitleri

Partiler gibi eğlence ortamları için JBL hoparlör önerisi isteyenlerin karşısına sıklıkla çıkan JBL Pulse 4 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör, bir dolu başarılı özelliğiyle merak uyandırıyor. LED aydınlatma özelliği bulunan model, müzik çalmasının yanı sıra renkli bir ambiyans deneyimi yaşatarak eğlenceli anları daha da keyifli hâle getiriyor. "JBL hoparlör şarj olduğunu nasıl anlarız?" derseniz fişe takılıyken eğer şarj ışığı yanmıyorsa bu, cihazın bataryasının dolduğu anlamına geliyor. Eğer "JBL hoparlör şarj süresi ne kadar?" diye sorarsanız 7260 mAh yüksek pil kapasitesiyle dikkat çeken model, 12 saat boyunca aralıksız müzik çalabiliyor.

Ürünü İncele

7. En iyi bahçe hoparlörü: JBL Control 88m İki Yönlü 8 inç Koaksiyel Mantar Bahçe Hoparlörü

Kaliteli bir hoparlör isteyenler için JBL marka en iyi hoparlör çeşitleri

Zorlu hava koşulları göz önünde bulundurulduğunda kaliteli ve dayanıklı bahçe hoparlörlerini tercih etmek gerekiyor. JBL Control 88m İki Yönlü 8 inç Koaksiyel Mantar Bahçe Hoparlörü, en iyi bahçe hoparlörleri arasında zirvede bulunuyor. Bahçe zeminine monte edilmek üzere tasarlanan model, güçlü ve sağlam yapısıyla kullanıcılarına güven veriyor. Aşınmaya dirençli yapısı sayesinde hava koşullarından zarar görmüyor. Kompakt tasarımıyla bahçelerde kalabalık yaratmayan model, güçlü donanımıyla sesin bahçenin her yanından duyulmasını sağlıyor. "JBL hoparlör orijinali nasıl anlaşılır?" sorusunu merak edenler için yanıtlayalım. Ürünün orijinal JBL marka logo taşıması, garanti belgeli ve faturalı olması gerekiyor.

Ürünü İncele

8. Partilerin olmazsa olmazı: JBL PartyBox 710 Bluetooth Hoparlör

Kaliteli bir hoparlör isteyenler için JBL marka en iyi hoparlör çeşitleri

En eğlenceli partilere taze bir solu kazandırmak için JBL hoparlör büyük modellerini araştıranların karşısına JBL PartyBox 710 Bluetooth Hoparlör çıkıyor. Büyük boyutuna rağmen tekerlekli ayak sistemi ve sağlam tutma sapıyla model, arzu edilen her ortama kolaylıkla götürülüyor. JBL hoparlör su geçirmez IPX4 sertifikasına sahip olduğu için kumsal veya havuz kenarında da gönül rahatlığıyla kullanılabiliyor. Modelin en önemli özeliği, müziğin ritmine göre tepki vererek muhteşem flaş ve desenler yaratması. 800 Watt çıkış gücüyle destansı bir ses deneyimi yaşatan Bluetooth hoparlör, mobil uygulama üzerinden kişiselleştirmeler yapılmasına imkân tanıyor.

Ürünü İncele

9. Kullanıcı dostu özellikleriyle: JBL Clip 4 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

Kaliteli bir hoparlör isteyenler için JBL marka en iyi hoparlör çeşitleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Taşınabilir en iyi JBL Bluetooth hoparlör modelleri arasında dikkat çeken JBL Clip 4 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör, müzik keyfinin en pratik şekilde gidilen her yere götürülmesini sağlıyor. "JBL hoparlör nasıl açılır?" diye sorarsanız cihaz, üzerinde açma tuşu bulunduruyor. Aynı şekilde ses yükseltme ve alçaltma tuşları da ürünün üzerinde kolay erişebilir bir şekilde konumlandırılmış durumda. Oval tasarımıyla diğer modellerden ayrılan Bluetooth hoparlör, ele kolayca oturuyor. Modele entegre olarak tasarlanan kancası sayesinde istenen her yere asılarak daha rahat bir şekilde kullanılıyor. 10 saate varan pil ömrü ve etkileyici ses kalitesiyle kullanıcılarını gülümsetiyor.

Ürünü İncele

10. Modern ve kompakt tasarımıyla: JBL Go 3 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

Kaliteli bir hoparlör isteyenler için JBL marka en iyi hoparlör çeşitleri

Bütçesi kısıtlı olan ve uygun fiyata bol özellik arayanlara JBL Go 3 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör tavsiye ediliyor. JBL hoparlör en ucuz modelleri arasında dikkat çeken ürün, kompakt boyutu ve hafif yapısı sayesinde pantolon ve ceket ceplerinde rahatlıkla taşınabiliyor. Aynı şekilde çantalarda çok az yer kaplayarak alan avantajı yaratıyor. Tam dolu şarjla beş saat kesintisiz müzik deneyimi yaşatıyor. Bluetooth hoparlörün IP67 suya ve toza dayanıklılık özelliği bulunuyor. Sevimli tasarımı ve birçok canlı renk seçeneği sunan kumaş kaplamasıyla kullanıcılarının beğenisini kazanıyor.

Ürünü İncele

11. Fonksiyonel kullanım sunan: JBL Horizon 2 Alarmlı Saat ve Hoparlör

Kaliteli bir hoparlör isteyenler için JBL marka en iyi hoparlör çeşitleri

Hem çalar saat hem Bluetooth hoparlör görevleri üstlenerek fonksiyonel kullanım sunan JBL Horizon 2 Alarmlı Saat ve Hoparlör; sade ve modern oval tasarımı, şık kumaş kaplamasıyla yatak odası veya ofislere kolayca uyum sağlıyor. LCD ekranıyla saatin net bir şekilde görülmesini sağlıyor. Ayrıca ekran üzerinde kurulu alarm ve tarih bilgisinin de görülmesine imkân tanıyor. LED ortam ışığı ve FM radyo gibi özellikleriyle de dikkat çeken Bluetooth hoparlör, döner kontrol düğmesiyle ses ve alarm ayarlamalarını kolaylaştırıyor. Bluetooth bağlantı özelliğiyle telefonlarla etkileşime giren cihaz, seçilen şarkıyı en kaliteli şekilde çalıyor.

Ürünü İncele

12. Hem müzik dinleyin hem şarkı söyleyin: JBL PartyBox Go OTG Bluetooth Hoparlör

Kaliteli bir hoparlör isteyenler için JBL marka en iyi hoparlör çeşitleri

Müzik dinlemenin yanı sıra şarkı söylemeyi de sevenlerin radarına hızlı bir giriş yapan JBL PartyBox Go OTG Bluetooth Hoparlör, eğlencenin kapılarını ardına dek açıyor. "Mikrofonlu JBL hoparlör nasıl çalışır?" sorusunun yanıtını merak ediyorsanız kısaca anlatalım. 10 metre bağlantı menzili sunan mikrofon, düğmeye basıldığında hoparlörle bağlantı kurarak söylenen şarkının hoparlörden yankılanmasını sağlıyor. 100 Watt gücündeki JBL Pro Sound özelliği sayesinde müzik sesi yüksek seviyede duyuluyor. Bluetooth hoparlörün IPX4 su sıçramalarına karşı dayanıklı gövdesi, güvenli kullanım sunuyor. Model, tam dolu şarjla altı saate kadar kesintisiz çalışabiliyor.

Ürünü İncele

13. Güçlü ses kalitesi ve radyo özelliğiyle: JBL Tuner XL Bluetooth Hoparlör DAB-FM Radyo

Kaliteli bir hoparlör isteyenler için JBL marka en iyi hoparlör çeşitleri

En güçlü ses seviyesine sahip JBL hoparlör çeşitleri arasında öne çıkan JBL Tuner XL Bluetooth Hoparlör DAB-FM Radyo, 15 saate kadar kesintisiz çalışma süresiyle kullanıcılarından tam not almayı başarıyor. Sade tasarımlı modellerden hoşlananlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkan model, IPX7 su geçirmeme özelliği sayesinde bahçe, havuz kenarı ve plajlarda güvenli bir şekilde kullanılabiliyor. LCD ekranıyla radyo istasyonunun rahatça görülmesini sağlayan model, beş adet ön ayar düğmesi sunarak tercih edilen istasyonların kolaylıkla belirlenmesine yardımcı oluyor. Güçlü ve kristal netliğindeki ses kalitesiyle müzik keyfini ikiye katlıyor.

Ürünü İncele

14. Oyunlarda her ayrıntıyı ortaya çıkarmak isteyenlere: JBL Quantum DUO Gaming Hoparlör

Kaliteli bir hoparlör isteyenler için JBL marka en iyi hoparlör çeşitleri

Oyun deneyimini çok daha kaliteli bir hâle dönüştürmek isteyenlerin karşısına çıkan JBL Quantum DUO Gaming Hoparlör, en iyi gaming hoparlör modelleri arasında zirvede yer alıyor. Modern ve yenilikçi tasarımıyla oyuncu masalarına tarz kazandıran ürün, en ufak ayak seslerinden gürültülü patlamalara kadar gerçekçi ve canlı bir ses deneyimi yaşatmayı başarıyor. Renkli aydınlatmayı ses ritmine göre düzenleyen gaming hoparlör, oyun deneyiminin çok daha eğlenceli bir şekilde gerçekleşmesine yardım ediyor. Yoğun bas kalitesi sayesinde oyunların yanı sıra film izlerken veya müzik dinlerken de keyifli anlar vadediyor. Şık tasarımıyla gören herkesin beğenisini kazanıyor.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Twitch çöktü mü? 28 Eylül Twitch canlı yayın neden çalışmıyor?Twitch çöktü mü? 28 Eylül Twitch canlı yayın neden çalışmıyor?
Altılı masadaki bir partiden açık destek! "Aday olursa..."Altılı masadaki bir partiden açık destek! "Aday olursa..."
Erdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog! 'Mansur Yavaş' yanıtı verdiErdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog! 'Mansur Yavaş' yanıtı verdi
Anahtar Kelimeler:
akıllı hoparlör bluetooth hoparlör hoparlör jbl hoparlör
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Tam bir fiyat performans ürünü olan 1000 TL altı akıllı saatleri sizin için derledik

Tam bir fiyat performans ürünü olan 1000 TL altı akıllı saatleri sizin için derledik

Yüksek performans, uygun fiyat! Büyük ekran keyfini doyasıya yaşayacaksınız

Yüksek performans, uygun fiyat! Büyük ekran keyfini doyasıya yaşayacaksınız

Her kadının dolabında en az bir tane olmalı! Özel günlerde giyebileceğiniz en göz alıcı elbiseler

Her kadının dolabında en az bir tane olmalı! Özel günlerde giyebileceğiniz en göz alıcı elbiseler

Alina Boz'un Bir Peri Masalı dizisinde giydiği kırmızı elbise çok beğenildi! İşte o elbiseye alternatifler

Alina Boz'un Bir Peri Masalı dizisinde giydiği kırmızı elbise çok beğenildi! İşte o elbiseye alternatifler

Siyah elbisesiyle göz kamaştırmıştı! Zendaya'nın Emmy Ödülleri'nde giydiği elbiseye alternatif öneriler

Siyah elbisesiyle göz kamaştırmıştı! Zendaya'nın Emmy Ödülleri'nde giydiği elbiseye alternatif öneriler

Bir sonbahar düğününe davetliyseniz bu elbiselere mutlaka göz atın!

Bir sonbahar düğününe davetliyseniz bu elbiselere mutlaka göz atın!

Tümünü Gör
Bir sonbahar düğününe davetliyseniz bu elbiselere mutlaka göz atın!

Bir sonbahar düğününe davetliyseniz bu elbiselere mutlaka göz atın!

Gecelerinize konfor, gündüzlerinize enerji katacak en şık nevresim çeşitleri

Gecelerinize konfor, gündüzlerinize enerji katacak en şık nevresim çeşitleri

Modası hiç geçmiyor! Zamansız şıklık için herkes bunları tercih ediyor...

Modası hiç geçmiyor! Zamansız şıklık için herkes bunları tercih ediyor...

Fotoğraf ve video çekimlerinizi bir üst boyuta taşıyın! Kaliteli kameralarıyla öne çıkan drone modelleri

Fotoğraf ve video çekimlerinizi bir üst boyuta taşıyın! Kaliteli kameralarıyla öne çıkan drone modelleri

Kendinizi daha seksi hissetmenizi sağlayacak en çekici iç çamaşırı modelleri

Kendinizi daha seksi hissetmenizi sağlayacak en çekici iç çamaşırı modelleri

Beğeni rekorları kıran uygun fiyatlı bu TikTok ürünlere bakmadan geçmeyin

Beğeni rekorları kıran uygun fiyatlı bu TikTok ürünlere bakmadan geçmeyin

Tümünü Gör
Beğeni rekorları kıran uygun fiyatlı bu TikTok ürünlere bakmadan geçmeyin

Beğeni rekorları kıran uygun fiyatlı bu TikTok ürünlere bakmadan geçmeyin

Kıyafetleri çok beğeniliyor! İşte Yasak Elma'daki Kumru karakterinin giydiği birbirinden güzel kıyafetler

Kıyafetleri çok beğeniliyor! İşte Yasak Elma'daki Kumru karakterinin giydiği birbirinden güzel kıyafetler

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Dyson Airwrap'ı aratmayan uygun fiyatlı saç şekillendiriciler

Dyson Airwrap'ı aratmayan uygun fiyatlı saç şekillendiriciler

Modası hiç geçmeyen oduncu gömlekleriyle sonbaharı doyasıya yaşayın

Modası hiç geçmeyen oduncu gömlekleriyle sonbaharı doyasıya yaşayın

Uygun fiyatına rağmen çok daha pahalıymış gibi görünüyorlar!

Uygun fiyatına rağmen çok daha pahalıymış gibi görünüyorlar!

Tümünü Gör

Benzer Teknoloji İçerikleri

Tam bir fiyat performans ürünü olan 1000 TL altı akıllı saatleri sizin için derledik

Tam bir fiyat performans ürünü olan 1000 TL altı akıllı saatleri sizin için derledik

Yüksek performans, uygun fiyat! Büyük ekran keyfini doyasıya yaşayacaksınız

Yüksek performans, uygun fiyat! Büyük ekran keyfini doyasıya yaşayacaksınız

"İyi ki aldım" diyeceğiniz, her bütçeye uygun HP marka en iyi laptoplar

"İyi ki aldım" diyeceğiniz, her bütçeye uygun HP marka en iyi laptoplar

Oyunlarda en iyi ses kasan siz olun! Çok seveceğiniz kablosuz gaming kulaklık modelleri

Oyunlarda en iyi ses kasan siz olun! Çok seveceğiniz kablosuz gaming kulaklık modelleri

Yavaş açılan bilgisayarınızı âdeta ışık hızına ulaştıracak en iyi Sata SSD çeşitleri

Yavaş açılan bilgisayarınızı âdeta ışık hızına ulaştıracak en iyi Sata SSD çeşitleri

Oyun performansınızı yükseltecek en iyi kablosuz mouse modelleri

Oyun performansınızı yükseltecek en iyi kablosuz mouse modelleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Twitch çöktü mü? 28 Eylül Twitch canlı yayın neden çalışmıyor?

Twitch çöktü mü? 28 Eylül Twitch canlı yayın neden çalışmıyor?

Diğer robotları kıskandırdı! Cassie, 100 metrede Guinness Dünya Rekoru kırdı

Dünya rekoru kırdı! Diğerlerini kıskandırdı

Instagram'dan MSN Messenger'in efsane özelliğini hatırlatan yenilik! Test etmeye başladı

Instagram'dan MSN Messenger'in efsane özelliğini hatırlatan yenilik

NASA'nın Dünya'yı kurtarma provası Antalya'dan görüntülendi: "Armageddon filmindeki gibi"

Tarihi prova Antalya'dan görüntülendi! "Armageddon filmindeki gibi"

Hobi olarak ya da profesyonel amaçlı işinizi görecek en iyi kameralı drone tavsiyeleri

Fotoğraf ve video çekimlerinizi bir üst boyuta taşıyın! Kaliteli kameralarıyla öne çıkan drone modelleri

"Laptop ekranı yetmiyor." diyenler için kurtarıcı olacak fiyat performans ürünü monitör çeşitleri

Yüksek performans, uygun fiyat! Büyük ekran keyfini doyasıya yaşayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.