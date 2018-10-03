Kalkınma Bankasını yeniden yapılandıran teklif komisyonda

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Türkiye Kalkınma Bankasını yeniden yapılandıran teklifi, Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlamaya dönük bir girişim, arayış olarak değerlendirdiklerini belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Teklifin tümü üzerinde söz alan CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, teklifte her şeyin yönetmeliğe ya da mevzuata bırakıldığını belirterek, "Bir banka kurmuyoruz ya da mevcut bankayı aktif hale getirmiyoruz. Hiçbir şeye tabi olmayan yeni bir kurum oluşturuyoruz. Asıl amaç bankayı aktif hale getirmek değil, Türkiye Kalkınma Fonunu kurmaktır." dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise bugün açıklanan enflasyona dikkati çekerek, "Dar gelirli insanlar şu anda gelirinin büyük bir kısmını eritmiş durumdadır. Bu yangını durduracak bir merhem de yok." görüşünü savundu.

Paylan, Türkiye Kalkınma Bankasının borsada işlem gören bir banka olduğunu hatırlatarak, "Bir ay önce Türkiye Kalkınma Bankasının borsada işlem gördüğü fiyat 4 küsur lirayken şimdi 20 küsur lira ve tavan yapmış durumdadır. Yani bir ay içinde yüzde 500 yükselmiş. Sayın Muş, herhalde birileri sizin teklif vereceğinizi bir ay önceden öğrenmişler ve hisseleri toplamışlar." iddiasında bulundu.