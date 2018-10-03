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Kalkınma Bankasını yeniden yapılandıran teklif komisyonda

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.10.2018 17:47 | Son Güncelleme

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu: - "Düzenlemeyi, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamaya dönük bir girişim, arayış olarak değerlendiriyoruz" - CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu: - "Bir banka kurmuyoruz ya da mevcut bankayı aktif hale getirmiyoruz. Hiçbir şeye tabi olmayan yeni bir kurum oluşturuyoruz"

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Türkiye Kalkınma Bankasını yeniden yapılandıran teklifi, Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlamaya dönük bir girişim, arayış olarak değerlendirdiklerini belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Teklifin tümü üzerinde söz alan CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, teklifte her şeyin yönetmeliğe ya da mevzuata bırakıldığını belirterek, "Bir banka kurmuyoruz ya da mevcut bankayı aktif hale getirmiyoruz. Hiçbir şeye tabi olmayan yeni bir kurum oluşturuyoruz. Asıl amaç bankayı aktif hale getirmek değil, Türkiye Kalkınma Fonunu kurmaktır." dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise bugün açıklanan enflasyona dikkati çekerek, "Dar gelirli insanlar şu anda gelirinin büyük bir kısmını eritmiş durumdadır. Bu yangını durduracak bir merhem de yok." görüşünü savundu.

Paylan, Türkiye Kalkınma Bankasının borsada işlem gören bir banka olduğunu hatırlatarak, "Bir ay önce Türkiye Kalkınma Bankasının borsada işlem gördüğü fiyat 4 küsur lirayken şimdi 20 küsur lira ve tavan yapmış durumdadır. Yani bir ay içinde yüzde 500 yükselmiş. Sayın Muş, herhalde birileri sizin teklif vereceğinizi bir ay önceden öğrenmişler ve hisseleri toplamışlar." iddiasında bulundu.

Paylan, büyük bir manipülasyon ile karşı karşıya olunduğunu belirterek, teklif sahibi Muş ve ilgili kurumların suç duyurusunda bulunmasını istedi.

Komisyon Başkanvekili, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, üretim meselesinin Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi olduğunu belirterek, "Yatırımları ve üretimi arttırmak, ülkemizin kalkınması, gelişmesi, milletimizin refahının arttırılması için üzerinde önemle durulması gereken bir husustur. Düzenlemeyi, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamaya dönük bir girişim, arayış olarak değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ise teklifin düzensiz yazıldığı yönündeki eleştirilere karşın kendisinin böyle düşünmediğini aktararak, "Teklif, gayet akıllıca, hince yazılmış bir kanundur." dedi.

Teklifin tümü üzerindeki konuşmaların ardından AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, teklif sahibi olarak milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye Kalkınma Bankası hisselerinin yükselmesine yönelik soruya ilişkin verdiği yanıtta Muş, hükümetin, 100 Günlük Eylem Planı'nda Kalkınma Bankası ile ilgili bir çalışma yapılmasından bahsedildiğini bildirdi.

Uzman personelin durumuyla ilgili soruları hatırlatan Muş, teklifin Genel Kurul aşamasına kadar bu konuyla ilgili çalışma yapacağını belirtti.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve maddelerinin görüşülmesine geçildi.

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Enflasyon İSMAİL FARUK AKSU kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu türkiye kalkınma bankası

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