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Kalorifer kazanı bomba gibi patladı! Alevler geceyi aydınlattı

20.01.2023 02:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki bir evde patlayan kalorifer kazanı ortalığı savaş alanına çevirdi. Evin yanında bulunan ve samanlık olarak kullanılan yapıya da sıçrayan alevler metrelerce yükseldi. Gece saatlerinde büyük korku yaşayan vatandaşlar ise sokağa döküldü.

Kalorifer kazanı bomba gibi patladı! Alevler geceyi aydınlattı

Sakarya'daki yangın Hendek ilçesi Kazimiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir evin kalorifer kazanında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü patlama yaşandı.

VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Patlama sebebi ile evin hemen yanında bulunan ve samanlık olarak kullanılan yapıda yangın çıktı. Alevlerin metrelerce yükseldiği bölgede vatandaşlar sokağa döküldü. Paniğe sebep olan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Yangın anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile alakalı inceleme başlatıldı. (İHA)

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yangın Sakarya kalorifer

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