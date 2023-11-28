Kalp çarpıntısının psikolojik olduğunu nasıl anlarız? Psikolojik kalp çarpıntısına ne iyi gelir?

Psikolojik kalp çarpıntısı kişinin stres, kaygı veya yoğun duygusal durumlarla başa çıkma şeklinin bir yansıması olarak ortaya çıkan bir durumdur. Bu durumda, kişi normal kalp atışlarını hızlandırma, düzensizleştirme veya farklı bir biçimde algılama eğilimindedir. Stresle başa çıkma mekanizmalarının bir sonucu olarak, vücut, kalp atış hızını artırarak "savaş ya da kaç" tepkisini başlatır. Ancak, sürekli stres ve kaygı durumunda, bu tepki kontrol dışına çıkabilir ve kişi psikolojik kalp çarpıntısı yaşayabilir. Psikolojik kalp çarpıntısı, kişinin yaşadığı duygusal zorluklarla doğrudan bağlantılı olabilir. Örneğin iş stresi, ilişki sorunları veya travmatik bir olay sonrası stres bozukluğu gibi durumlar, vücutta stres hormonlarının salınımını artırabilir ve bu da kalp atışlarını etkileyebilir.

Kalp çarpıntısının psikolojik olduğunu nasıl anlarız?

Kalp çarpıntısının psikolojik olduğunu anlamak için bazı belirtilere dikkat etmek gerekir. Psikolojik kalp çarpıntısı belirtileri şunlardır:

Kalp çarpıntısı stres, kaygı, korku veya panik gibi duygusal durumlarda ortaya çıkar.

Kalp çarpıntısı belirli bir durum veya aktiviteyle ilişkilidir. Örneğin, bir konuşma yapmadan veya bir sınava girmeden önce kalp çarpıntısı yaşayabilirsiniz.

Kalp çarpıntısı fiziksel aktiviteyle ilişkili değildir. Örneğin, merdiven çıkarken veya koşarken kalp çarpıntısı yaşamazsınız.

Kalp çarpıntısı dinlenme halindeyken de ortaya çıkabilir.

Kalp çarpıntısı diğer fiziksel belirtilerle birlikte görülmez. Örneğin, göğüs ağrısı, nefes darlığı veya bayılma gibi belirtiler görülmez.

Kalp çarpıntısının psikolojik olduğunu gösteren bir başka belirti de kalp çarpıntısının fiziksel bir nedene bağlı olarak açıklanamamasıdır. Örneğin kalp muayenesi normal çıkar ve kan testlerinde herhangi bir anormallik görülmez. Ancak strse bağlı kalp çarpıntısı yaşandığını kesin olarak söylemek için bir doktora görünmeniz gerekir. Doktorunuz, kalp çarpıntınızın nedenini belirlemek için bir dizi test yapabilir.

Psikolojik kalp çarpıntısına ne iyi gelir?

Psikolojik kalp çarpıntısıyla başa çıkmanın önemi ortaya çıkar. Duygusal sağlığı güçlendirmek, stresle baş etme becerilerini geliştirmek ve gerekirse profesyonel yardım almak, hem psikolojik hem de fiziksel sağlığı olumlu yönde etkileyebilir. Bu, bireyin genel refahını artırarak daha sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olabilir.

Psikolojik kalp çarpıntısına iyi gelen şeyler, kalp çarpıntısının nedenine ve şiddetine göre değişebilir. Psikolojik kalp çarpıntısı nasıl geçer sorusu için şu önerilerde bulunabiliriz:

Stresi azaltmak için yoga, meditasyon veya derin nefes alma gibi stres yönetimi tekniklerini uygulayabilirsiniz.

Düzenli egzersiz, stresi azaltmaya ve genel sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Yeterince dinlenmek, stresi azaltmaya ve kalp çarpıntısını önlemeye yardımcı olabilir.

Sağlıklı beslenme, genel sağlığınızı iyileştirmeye ve stresi azaltmaya yardımcı olabilir.

Alkol ve kafein, kalp çarpıntısına neden olabilir. Bu maddelerden kaçınmak, kalp çarpıntısını önlemeye yardımcı olabilir.

Bilişsel davranışçı terapi, dinamik terapi gibi bazı terapi yöntemleri, stres ve kaygı gibi olumsuz duyguları yönetmeyi öğrenmenize yardımcı olur.

Terapistten destek almak strese bağlı kalp çarpıntınızı yenmenizde yardımcı olabilir.

Kalp nasıl sakinleşir?

Psikolojik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan kalp çarpıntısıyla başa çıkabilmek için kendinizi telkin etme yöntemleri, stresi azaltmak ve rahatlamak için etkili bir araç olabilir. Psikolojik kalp çarpıntısıyla başa çıkmanıza yardımcı olabilecek bazı telkin etme yöntemleri:

Yavaş ve derin nefes almak, vücudu sakinleştirir ve stres hormonlarını azaltabilir.

Derin nefes alırken karın bölgesini kullanmaya özen gösterin.

Nefesinizi alırken sayarak yavaşça 4'e kadar sayın, sonra nefesinizi verirken aynı şekilde sayın.

Günlük bir meditasyon pratiği, sakinleşmeye ve kalp atışlarını düzenlemeye yardımcı olabilir.

Basit odaklanma veya nefes meditasyonları bu konuda etkili olabilir.

Pozitif düşünce ve olumlu kendini telkin, kalp çarpıntısıyla baş etmekte yardımcı olabilir.

Kendinize olumlu ifadelerde bulunun, sakinleştirici sözler kullanın ve olumsuz düşünceleri olumlu yönde değiştirmeye odaklanın.

Yoga ve tai chi gibi düşük tempolu egzersizler, zihinsel ve fiziksel rahatlama sağlar.

Duygusal durumlarınızı anlamak ve ifade etmek için günlük tutabilirsiniz. Bu, sizi rahatlatabilir ve içsel bir denge sağlayabilir.

Anksiyete durumlarında olumsuz düşünce kalıplarını tanımlamak ve değiştirmek önemlidir.

Olayları daha rasyonel bir bakış açısıyla değerlendirerek kendinizi sakinleştirebilirsiniz.

Eğer kalp çarpıntısı sık ve şiddetli bir şekilde devam ediyorsa, bir sağlık profesyoneli veya psikologdan yardım almak önemlidir.

Psikolojik kalp çarpıntısı ne zaman geçer?

Psikolojik kalp çarpıntısı kalp çarpıntısına neden olan duygusal durumun ele alınmasıyla geçebilir. Bu terapi, ilaç tedavisi veya yaşam tarzı değişiklikleri gibi çeşitli yöntemlerle yapılabilir. Terapi stres ve kaygı gibi olumsuz duyguları yönetmeyi öğrenmenize yardımcı olabilir. Bu kalp çarpıntısını azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir.

Yaşam tarzı değişiklikleri stresi azaltmaya ve genel sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bu kalp çarpıntısını azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Psikolojik kalp çarpıntısının ne zaman geçeceği, kalp çarpıntısına neden olan duygusal durumun şiddetine ve kişinin tedaviye yanıtına bağlıdır. Genel olarak, psikolojik kalp çarpıntısı, uygun tedavi ile birkaç hafta veya ay içinde geçebilir. Ancak, bazı durumlarda, kalp çarpıntısı daha uzun süre devam edebilir. Psikolojik kalp çarpıntısı yaşıyorsanız, bir doktora görünmeniz önemlidir. Doktorunuz, kalp çarpıntınızın nedenini belirlemek için bir dizi test yapabilir ve uygun tedaviyi önerebilir.







