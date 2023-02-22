Kalp krizinin bu belirtisini kimse bilmiyor! Aylar önce midede başlayan uyarı hayat kurtarıyor

Kalp krizi riskini artıran birçok faktör bulunuyor. Kalp krizini önceden fark etmek ve doğru müdahale etmek hayati önem taşıyor. Doktor Jessica Cohn, kalp krizi belirtilerini fark etmediğini söyleyerek midesinde problem yaşayan herkesi tehlikeye karşı uyardı. 37 yaşında olan iki çocuk annesi Jessica yaşadığı sorunlar için, "Hayatın çılgınca olduğunu ve pek uyuyamadığım için kendimi iyi hissetmediğimi varsaydım" dedi.
Jessica ara sıra göğsünden boğazına kadar yayılan bir ağrı yaşıyordu. Şöyle hatırladı: "Yorgun olduğum ve düzgün yemek yemediğim için korkunç bir reflü yaşadığımı düşündüm." Bir haftadır aralıklı olarak devam eden göğüs ağrısını görmezden geliyordu ancak işteyken bunu görmezden gelemeyecek duruma geldi.
Jessica, Insider'a mide ekşimesi hissinin yeniden başladığını söyledi, ancak sonra ağrı o kadar yoğunlaştı ki solgun ve terli hissettiği için ambulans çağırdı. Jessica, yaş grubunda kalp krizi çok nadir görüldüğü için kalp krizinin "radarında bile olmadığını" söyledi. Hastanede testlerden geçen Jessica, "Hiç kalp sorunu yaşamadım," dedi.
"Daha sonra haritamı incelerken, endişeli olduğum yazıldığını gördüm, ancak endişeli değildim, sadece çok acı çekiyordum" dedi.
Kalp hasarı olduğunda ortaya çıkan bir protein olan troponin için test edildiğinde sonuçlar pozitif çıktı. Jessica yapılan müdahalelerin ardından ameliyata alındı. Jessica'ya daha sonra iki kan damarı bozukluğu olan vazospazm ve mikrovasküler hastalığı teşhisi kondu.