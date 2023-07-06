HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Kamera kaydı var' Palu ailesi davasında damat Tuncer Ustael'den şok savunma! 'Sizin bilmediğiniz, benim bildiğim çok şey var'

'Kamera kaydı var' Palu ailesi davasında damat Tuncer Ustael'den şok savunma! 'Sizin bilmediğiniz, benim bildiğim çok şey var'

06.07.2023 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meryem Tahnal’ın öldürülmesiyle ilgili yargılanan Palu ailesi ve damat Tuncer Ustael hakkında verilen karar tekrar Yargıtay tarafından bozuldu. Bugünkü duruşmada suçlamaları kabul etmeyen Ustael "Sizin bilmediğiniz, benim bildiğim çok şey var. Meryem Tahnal’ın geberdiği doğru ama ben öldürmedim. Meryem diğer sanıkların yanında öldü, buna dair kamera kaydı var ancak bu kayıt yukarılarda görev yapan bir savcıda. Sanıklar ölüm anında orada olmadıklarını söylüyorlar ancak kayıtlar bunun tersi" dedi.

'Kamera kaydı var' Palu ailesi davasında damat Tuncer Ustael'den şok savunma! 'Sizin bilmediğiniz, benim bildiğim çok şey var'

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal’ın kaybolması ile ilgili en son 7 Eylül 2021 tarihinde 6 sanıklı dava görülmüş ve karar verilmişti. Sanık Tuncer Ustael’e Meryem Tahnal’ı ’kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 4 yıl, ’banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması’ suçundan ise 3 yıl hapis cezası verilmişti. Diğer sanıklardan İsa Palu, Havva Palu ve Ayşe Palu ise ’kasten öldürmeye yardım etme’ ve ’kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 14 yıl 2’şer ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Emine Ustael’e 12,5 yıl hapis, o dönem yaşı küçük olan Fatih Palu’ya ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti. O dönem Fatih Palu ve Havva Palu tahliye edilirken, diğer sanıklar tutuklu yargılanmaya devam etmişti. Onanmak üzere Yargıtay’a gönderilen dosya, 31 Mart’ta karara çıkmıştı. Yargıtay, tutuklu bulunan İsa Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael’in tahliyelerine karar verirken, Tuncer Ustael’in ağırlaştırılmış müebbet cezasını onamıştı.

0b59971e-564f-45da-be76-ec504c9a5f3c

CUMHURİYET SAVCISI BOZMA İLAMINI KABUL ETMEDİ

Yargıtay, kararı tekrardan bozdu. Olayla ilgili duruşma Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar İsa Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael, Fatih Palu, Havva Palu, tutuklu sanık Tuncer Ustael ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı Atilla Darı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin bozma ilamını okudu. Cumhuriyet savcısı Aydın Can, sanıklar Hava Palu, İsa Palu, Emine Ustael, Ayşe Palu ve Fatih Palu’nun eylemlerinde kasten öldürme suçuna iştirak suçunun unsurlarının oluşmadığı yönündeki bozma gerekçesinin usul ve yasaya uygun olmaması sebebiyle önceki kararda direnilmesini talep etti. Ayrıca sanık Tuncer Ustael’in eyleminin nitelikli kasten öldürme suçunun oluşmadığı yönündeki bozma ilamını da kabul etmeyen savcı, önceki kararda direnilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

40d06da5-b111-4276-ba08-793c20578c17

"MERYEM'İN ÖLÜM KAYDI VAR"

Suçlamaları kabul etmeyen Tuncer Ustael, "Sizin bilmediğiniz, benim bildiğim çok şey var. Meryem Tahnal’ın geberdiği doğrudur ama ben öldürmedim. Meryem diğer sanıkların yanında öldü. Buna dair kamera kaydı vardır ancak bu kayıt yukarılarda görev yapan bir savcıdadır. Sanıklar ölüm anında orada olmadıklarını söylüyorlar ancak kayıtlar bunun tersidir. Kimse görevini yapmadı. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

b50cf4bb-2671-43ab-87fb-d0ee1edb3524

"HERKES İŞLEDİĞİ SUÇUN CEZASINI ÇEKER"

Suçlamaları kabul etmeyen Havva Palu, "Doğruları söyledim. Tuncer’in aleyhe suçlamalarını kabul etmiyorum. Herkes işlediği suçun cezasını çeker" ifadelerini kullandı.

"MERYEM, TAHNALLARIN SIRRINI SÖYLEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ ANCAK ÖLÜSÜNÜ BULAMADIK"

Önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyleyen sanık Emine Ustael, "Meryem’i biz öldürmedik. Meryem, Tahnal’ların sırrını söylediği için öldürüldü ancak ölüsünü bulamadık. Annemin beyanları gerçek dışıdır. Görevinizi daha doğru düzgün yaparsanız başka cinayetler de ortaya çıkar" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, Tuncer Ustael’in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (İHA)

Uçakta iğrenç taciz! Kabin memuru yaptıklarını fark edince... Uçakta iğrenç taciz! Kabin memuru yaptıklarını fark edince...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçişleri Bakanlığından 'orman' genelgesi: 31 Ekim'e kadar yasaklandıİçişleri Bakanlığından 'orman' genelgesi: 31 Ekim'e kadar yasaklandı
Antalya'da 27 çocuğa cinsel istismar! Mahkeme hiçbirine acımadıAntalya'da 27 çocuğa cinsel istismar! Mahkeme hiçbirine acımadı
Memleket Partisi'nde akılalmaz hırsızlık vakasıMemleket Partisi'nde akılalmaz hırsızlık vakası
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli dava Palu ailesi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 yaşındaki çocuğu kaçırıp tecavüz etti! Evinde canice katletti

12 yaşındaki çocuğu kaçırıp tecavüz etti! Evinde canice katletti

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Korkunç an! Oltasına köpek balığı takıldı

Korkunç an! Oltasına köpek balığı takıldı

Kucağına atlayıp dans etti! “Kendilerinden geçmişler”

Kucağına atlayıp dans etti! “Kendilerinden geçmişler”

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.