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Uçakta iğrenç taciz! Kabin memuru yaptığını fark edince...

06.07.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tel Aviv-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan yolcu uçağında iğrenç bir taciz olayı yaşandı. Uçakta görevli bir kabin memuru, 3 İsrail uyruklu yolcunun gizliden videosunu çektiğini gerekçe göstererek taciz iddiasında bulundu. Uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra 3 İsrailli yolcu gözaltına alındı. İşte detaylar...

Uçakta iğrenç taciz! Kabin memuru yaptığını fark edince...

Kurban Bayramının ilk gününde iddialara göre Pegasus Havayolları Tel Aviv-İstanbul seferinde meydana gelen olayda, Uçak, yolcu alımının tamamlanmasının ardından İsrail Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Uçağın havalandıktan bir süre sonra 3 İsrailli yolcu uçuşta görevli kabin memurunu cep telefonu kamerası ile kaydetmeye başladı.

Kabin memuru cep telefonu kamerası ile kaydedildiğini fark edince uyarıda bulundu. Bunun üzerine yolcularla tartışmaya başlayan kabin memurlarının şikayeti üzerine uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı ve polis ekipleri çağırıldı.

Polis ekipleri taciz iddiaları üzerine 3 İsrailli yolcuyu gözaltına alırken cep telefonlarına el konuldu. Mahkemeye sevk edilen 3 yolcu serbest bırakılmasının ardından sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

(DHA)

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