HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kameraların karşısına geçti, giydiği kıyafet ülkede gündem yarattı! Günlerce tartışılmış, alay konusu olmuştu

Kameraların karşısına geçti, giydiği kıyafet ülkede gündem yarattı! Günlerce tartışılmış, alay konusu olmuştu

03.10.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşının ardından patlak veren enerji krizi Fransa’da büyük sıkıntıya ve tartışmalara yol açtı. Hükümetin tasarruf önerileri bazı çevrelerde alay konusu olurken bazı bakanlar “kışlık elbise giyme” girişimi başlattı. Son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kameraların karşısına geçerek yaptığı konuşmada giydiği kıyafet ülkede gündem oldu. Macron’un enerji tasarrufu konusunda örnek olmak için kabinenin başlattığı kalın giyinme trendine destek verdiği değerlendirildi.

Kameraların karşısına geçti, giydiği kıyafet ülkede gündem yarattı! Günlerce tartışılmış, alay konusu olmuştu

Fransa'daki enerji krizi sonrası yaşananlar ülkeyi karıştırmaya devam ediyor. Ülkede hükümet tasarruf önerileri açıklarken bazı bakanlar ise kışlık elbise giyme girişimi başlatmıştı. Bu durum bazı kesimlerde tartışmalara yol açıp yer yer alay konusu olurken bazı kesimler ise tasarruf çağrısı yerine enerji krizine çözüm bulunması çağrısı yapmıştı. Yaşananların üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Elysee Sarayı'nda siyaset, sendika, sivil toplum gibi alanlardaki temsilcileri bir araya getirmesi amacıyla yakın zamanda kurulan "Yeniden Tesis Ulusal Konseyi"nin internet sitesinin tanıtımı için kameralar karşısına geçtiğinde giydiği kıyafet bir kez daha tartışmaların fitilini ateşledi.

m2

Cumhurbaşkanı Macron'un geçmişte olduğu gibi kravat gömlek yerine ceketinin altına boğazlı kazak giyerek makamında kameraya konuşması ülke basınına konu oldu.

Fransız kanalı BFMTV'ye politika editörü Bruno Jeudy, Macron'un boğazlı kazağıyla "kışın elektrik kesintisi ve fiyatların artışı endişesi karşısında hükümetin enerji tasarrufu girişimine" destek mesajı verdiği değerlendirmesinde bulundu.

m3

Ülkede kış soğukları karşısında kalorifer sıcaklıklarını artırmak yerine kalın giyinme gibi enerji tasarrufu önerileri tartışılırken Başbakan Elisabeth Borne mont, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de boğazlı kazak giyerek "kışlık elbise giyme" girişimi başlatmıştı.

Konuşması alay konusu oldu! Macron'u küplere bindirecek sözler... Biden'la karşılaştırdı: "Havladı ama kimse dinlemedi"Konuşması alay konusu oldu! Macron'u küplere bindirecek sözler... Biden'la karşılaştırdı: "Havladı ama kimse dinlemedi"

İKTİDARIN TASARRUF ÖNERİLERİ ALAY KONUSU OLDU

Muhalefet, hükümeti eleştirerek tasarruf çağrısı yerine enerji krizine çözüm bulması çağrısı yapmıştı.

Bazı muhalif isimler de yaz döneminde bakanların resmi araçlarının bir toplantı sırasında Elysee Sarayı önünde çalışır durumda olduğu görüntüleri anımsatarak, tepki göstermişti.

Bazı iktidar milletvekillerinin de Rus gazının kesilmesiyle krize dönüşen enerji sıkıntısına yönelik "kurutma makinesi yerine çamaşır askılığı, battaniye ile Meclise gelinmesi gibi tasarruf önerileri", ülkedeki siyasiler arasında alay konusu olmuştu.

FRANSA, ENERJİ DARBOĞAZINDA

Fransızlar da sosyal medyada, "hükümetin enerji sıkıntısına çare bulmak yerine tasarruf edilmesine yönelik öğütleriyle gülünç duruma düştüğü" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova’dan gelen enerji arzındaki kesinti ve enerji fiyatlarında dramatik artışın yanı sıra 30’dan fazla nükleer reaktörün bakımda olması, Fransa’da ciddi enerji krizine yol açtı.

Öte yandan enerji sıkıntısı yaşanan ülkede hane sıcaklıklarının maksimum 19 derecede tutulması ve buna uymayanlara yaptırım uygulanması tartışılıyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akıllardaki soru yanıt buldu! İşte Putin'in sıradaki planıAkıllardaki soru yanıt buldu! İşte Putin'in sıradaki planı
Kan donduran olay! Şarkıyı bilmediği gerekçesiyle müzisyeni öldürdülerKan donduran olay! Şarkıyı bilmediği gerekçesiyle müzisyeni öldürdüler
Vasiyetini anlattığı görüntüler yürekleri dağlamıştı! Şehit Astsubay Yusuf Ataş son yolculuğuna uğurlandı "Kız çocuğunu bulmuşlar"Vasiyetini anlattığı görüntüler yürekleri dağlamıştı! Şehit Astsubay Yusuf Ataş son yolculuğuna uğurlandı "Kız çocuğunu bulmuşlar"
Anahtar Kelimeler:
Fransa macron

En Çok Okunan Haberler

Zam bekleyen vatandaşın gözü kulağı orada! 2023 asgari ücret, emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Enflasyondan sonra...

Zam bekleyen vatandaşın gözü kulağı orada! 2023 asgari ücret, emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Enflasyondan sonra...

'Metro' polemiği sonrası İBB'den dikkat çeken hamle!

'Metro' polemiği sonrası İBB'den dikkat çeken hamle!

Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! 'Devletin içinden bilgi geldi'

Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! 'Devletin içinden bilgi geldi'

'O vergiler kaldırılacak' diyerek duyurdu! ÖTV indirimi mi geliyor?

'O vergiler kaldırılacak' diyerek duyurdu! ÖTV indirimi mi geliyor?

Müzisyen Onur Şener’in ölümünde saldırganların ilk ifadeleri ortaya çıktı!

Müzisyen Onur Şener’in ölümünde saldırganların ilk ifadeleri ortaya çıktı!

Pazarda dehşet! Mandalinaları beğenmedi, kurşun yağdırdı

Pazarda dehşet! Mandalinaları beğenmedi, kurşun yağdırdı

İlginizi Çekebilir

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.