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  4. Kameraya yansıyan anlar görenleri dehşete düşürdü! O etkiyle ayakkabıları ayağından çıkıp havaya fırladı

Kameraya yansıyan anlar görenleri dehşete düşürdü! O etkiyle ayakkabıları ayağından çıkıp havaya fırladı

20.04.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da caddeden karşıya geçmeye çalışan bir kişiye tır çarptı. Şahsın çarpmanın etkisi ile ayakkabılarının çıktığı ve metrelerce ileriye savrulduğu kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ise görenleri dehşete düşürdü.

Olay, Dinar ilçesi, Yeni Denizli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.Ö., idaresindeki tır yolda caddenin karşısına geçmeye çalışan S.T.’yi fark edemeyerek çarptı. Çarpmanın etkisi ile S.T., metrelerce ileriye savruldu.

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. S.T., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam buradaki müdahalesinin ardından ise kent merkezindeki üniversite hastanesine sevk edildi.

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S.T.’nin sağlık durumu ciddiyetini korurken, tır sürücüsü G.Ö. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan kaza anı görenleri adeta dehşete düşürdü. Görüntüde S.T.'nin tırı fark ederek kollarını kaldırıp tırı durdurmaya çalıştığı ancak çarpmanın önüne geçemediği görülüyor. Tırın çarptığı S.T.’nin ayakkabılarının ikisinin de çıktığı kameralara yansıyor.

S.T'nin metrelerce ileriye savrularak bir süre sürüklenmesi ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. (İHA

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar kaza

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