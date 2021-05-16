Kamu kurumlarında esnek çalışma devam edecek mi? Kamu kurumları mesai saatleri değişti mi?

17 gün devam eden tam kapanma uygulaması 17 Mayıs yani yarın itibariyle sona ermiş olacak. Normalleşme dönemi kararları merakla beklenirken, tam kapanma sonrası uygulanacak olan 'kademeli normalleşme' kararları da yayınlanan yeni genelge ile belli oldu. Peki kamu kurumlarında esnek çalışma devam edecek mi?
İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme dönemi için oldukça merak edilen yeni genelgeyi yayınladı. Genelgede kamu kurum ve kuruluşlarının esnek çalışma uygulaması ve mesai saatleri ile ilgili alınan yeni karar da açıklandı. Buna göre kademeli normalleşme döneminde Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00 ve 16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü çalışma gibi esnek
çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminde de devam edilmesi kararlaştırıldı.
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan kamu çalışanı kişiler ise şöyle ifade edildi;
"Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),
Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,
Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler."
Genelgede yer alan diğer önemli kararlar şunlar;
"Sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinlikleri 1 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenecektir.
Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya
kuruluşu tarafından görevlendirilmiş kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen vb.) özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirlerarası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesinin ibraz edilmesi kaydıyla izin verilecektir."