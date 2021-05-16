Kamu kurumlarında esnek çalışma devam edecek mi? Kamu kurumları mesai saatleri değişti mi?

17 gün devam eden tam kapanma uygulaması 17 Mayıs yani yarın itibariyle sona ermiş olacak. Normalleşme dönemi kararları merakla beklenirken, tam kapanma sonrası uygulanacak olan 'kademeli normalleşme' kararları da yayınlanan yeni genelge ile belli oldu. Peki kamu kurumlarında esnek çalışma devam edecek mi?

KAMU KURUMLARINDA ESNEK ÇALIŞMA DEVAM EDECEK Mİ? KAMU KURUMLARI MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme dönemi için oldukça merak edilen yeni genelgeyi yayınladı. Genelgede kamu kurum ve kuruluşlarının esnek çalışma uygulaması ve mesai saatleri ile ilgili alınan yeni karar da açıklandı. Buna göre kademeli normalleşme döneminde Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00 ve 16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü çalışma gibi esnek

çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminde de devam edilmesi kararlaştırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan kamu çalışanı kişiler ise şöyle ifade edildi;