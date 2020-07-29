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Kamuda WhatsApp ve Telegram yasağı iddiası!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.07.2020 10:29 | Son Güncelleme

Kamu kuruluşlarında WhatsApp ve Telegram'ın yasaklandığı iddia edildi. İddialara göre, popüler mesajlaşma uygulamaları WhatsApp ve Telegram kamu çalışanları tarafından kullanılamayacak. İddiaların gündeme gelmesinin ardından WhatsApp, Twitter gündeminde bir numaraya yükseldi.

Kamuda WhatsApp ve Telegram yasağı iddiası!

WhatsApp ve Telegram ülkemizde oldukça yoğun bir şekilde kullanılan iki farklı mesajlaşma uygulaması. Kullanıcı sayıları milyonlarla ölçülen iki uygulama, ülkemizde kamu çalışanları tarafından da sıklıkla kullanılıyor. Hatta Kamu çalışanları, birbirleriyle daha rahat haberleşebilmek için WhatsApp grupları dahi kuruyor. Böylece WhatsApp Web üzerinden birbirilerine belge veya herhangi bir bilgi gönderimi yapabiliyor. Ancak bu gizlilik sorunlarını da beraberinde getiriyor. Milliyet'in iddialarına göre Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan rehber bu sorunlara yeni bir çözüm getiriyor.

KAMUDA WHATSAPP VE TELEGRAM YASAKLANIYOR MU?

İddialara göre kamu çalışanları WhatsApp ve Telegram gibi popüler iki mesajlaşma uygulamasını artık kullanamayacak. Bu gibi yabancı mesajlaşma uygulamaları yerine kurumun kendine ait mesajlaşma uygulaması kullanılacak. Eğer kurumun mesajlaşma uygulaması yoksa, kamudaki mesai saatleri boyunca, çalışanlardan sunucuları kurum kontrolünde olan yerli mesajlaşma uygulamalarını kullanması istenecek. Yani yerli mesajlaşma uygulamalarına geçiş önceliği olacak.

ÖZEL HAYATTA ZORUNLULUK YOK

Çalışanların özel hayatlarında ise yerli mesajlaşma uygulamaları kullanma zorunluluğu olmayacak. Kamu çalışanları özel hayatlarında WhatsApp ve Telegram'ı kullanmaya devam edebilecek. Söz konusu iddiaların ortaya çıkmasıyla birlikte kamu çalışanlarına WhatsApp yasağı, Twitter gündemine girdi.

WhatsApp

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