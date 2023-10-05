Kamuya işe alımlardaki yeni ilanlarda 'mülakat' maddesi! 'Esas alınacak' denildi, 'kamera' detayı dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamudaki işe alımlarda mülakatların kaldırılacağına dair seçim vaadine karşı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın mülakat ısrarı sürerken; Gençlik ve Spor Bakanlığı da 1403 personel alımı için ilan yayımladı. İşe alımların mülakat başarısına göre olacağını belirten madde dikkat çekti. İşte detaylar...

ERDOĞAN: 'SINAVLARDAKİ BAŞARI SIRALAMASINA GÖRE YAPACAĞIZ' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinin öncesinde partisinin seçim beyannamesi ve milletvekili aday tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız" demişti.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN: "MÜLAKAT KALKMAYACAK! YÜZDE 50-50 ETKİLİ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri beklentileri artırmışken, "Mülakatları mülakat gibi yapmaya karar verdik" diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları gündem yarattı. Bakan Tekin yaptığı açıklamada mülakat sisteminin kalkmayacağını hatta daha da sistematik hale geleceğini belirterek "Öğretmenler KPSS sonrasında mülakat notuna göre atanıyorlar. Biz ise şöyle bir mekanizma geliştirmek istiyoruz, KPSS skoru, onun yüzdelik dilimini alacağız yüzde 50. Yüzde 50 de mülakat performansını alacağız arkadaşımızın. Yüzde 50-50 planlıyoruz." demişti.

ERDOĞAN'DAN YENİ AÇIKLAMA: "GEREKTİRDİĞİ ZORUNLULUKLAR DIŞINDA KALDIRMAYI VADETTİK"

Kamuoyunda tartışma yaratan açıklama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Biz, mülakatları görevin gerektirdiği zorunluluklar dışında kaldırmayı vadettik. Görevin gerektirdiği hallerde ise hakkaniyetle hareket edilmesi temel yaklaşımımızdır. Mülakatlar çok sınırlı ve çok özel meslek gruplarında gerekli olabilir. Elbette mülakat komisyonlarının objektif kriterlerle oluşturulması konusu da çok mühim bir konu. Konuyu ilgili bakanlarımızla yakın görüşüyor, çalışıyoruz. Ben seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milli Eğitim bakanımla, İçişleri Bakanımla görüşmek suretiyle, yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz." ifadelerini kullandı.

KAMUYA YAPILAN SON İŞE ALIMLARDA 'MÜLAKAT' DETAYI

'Mülakat' tartışmaları gündemdeki yerini korurken; son günlerde yapılan kamu kurumlarının açtığı işe alım ilanlarında 'sözlü sınav/mülakat' başarısının ön planda tutulacağı maddesinin yer aldığı görüldü.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DA 'MÜLAKTLA ALACAĞIZ' DEDİ

FOX TV'de yer alan habere göre; son olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı da 1403 personel alımı için ilan yayımladı. İşe alımların mülakat başarısına göre olacağını belirten madde dikkat çekti.

Bakanlık tarafından yayınlanan ilanda "KPSS B grubu P3 puan sırası esas alınarak boş kontenjan sayısının üç (3) katına kadar çağrılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre; Sözleşmeli Yurt Personeli alımı yapılacaktır" ifadesi yer aldı.

KAMERA KAYDI OLMAYACAK

Milli Eğitim Bakanı 'objektif' mülakaat vaat ederken, mülakatların kamera kaydı altına alınacağını açıklamıştı ancak; Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın çıktığı ilanda "Sözlü sınav esasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır" denildi.

"SÖZLÜ SINAV PUANI ESAS OLACAK"

Bakanlık ayrıca, işe alımlarda başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanının esas alınacağının altını çizdi.



