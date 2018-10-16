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Kamyonet kasasının kapağından uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 18:36 | Son Güncelleme

BODRUM'da, narkotik dedektör köpeği 'Molly' ile yapılan aramada, kamyonet kasasının kapağına gizlenmiş, 2 kilo 90 gram 'skunk' ele geçirildi.

Kamyonet kasasının kapağından uyuşturucu çıktı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM'da, narkotik dedektör köpeği 'Molly' ile yapılan aramada, kamyonet kasasının kapağına gizlenmiş, 2 kilo 90 gram 'skunk' ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, B.A. isimli şüphelinin kamyonetiyle İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu getireceğini öğrendi. Ekipler, ilçeye giriş sağlayan karayollarında önlem alıp beklemeye başladı. Narkotik ekipleri, gece Torba Mahallesi'nde şüphelinin aracını durdurdu. Narkotik dedektör köpeği 'Molly' ile kamyonette yapılan aramada, kasa kapağına gizlenmiş 10 pakette toplam 2 kilo 90 gram 'skunk' ele geçirildi.
Şüpheli B.A.'nın Gümbet'teki evinde yapılan aramada ise kilitli kasa içinde 5 gram skunk, 35 uyuşturucu hap, 3 gram kenevir tohumu, 111 kilitli poşet, 3 öğütücü, 1 esrar içmek için kullanılan düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden B.A. tutuklanırken, N.A. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Kamyonet kasasının kapağından uyuşturucu çıktıKamyonet kasasının kapağından uyuşturucu çıktıKamyonet kasasının kapağından uyuşturucu çıktı

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