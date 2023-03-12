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Kamyonet tarlaya uçtu, araçtakiler burnu bile kanamadan kurtuldu

12.03.2023 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’da yoldan çıkarak tarlaya uçan kamyonetteki vatandaşlar yara almadan kurtuldu.

Kamyonet tarlaya uçtu, araçtakiler burnu bile kanamadan kurtuldu

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Bozoğlak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kastamonu istikametinde seyir halinde olan C.Y. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü ve yanındaki ismi öğrenilemeyen vatandaş yara almadan kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112. Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine helen ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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trafik kazası Kastamonu

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