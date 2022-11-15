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Kamyonetin açık kalan kapağı yol kenarında oturan vatandaşı yaraladı

15.11.2022 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’da seyir halindeki kamyonetin açık kalan kasa kapağı, yol kenarında oturan vatandaşa çarparak yaralanmasına neden oldu. Kazazede yakınının, olay yerinden kaçtığını iddia ettiği kamyonet şoförüne tokat attığı anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, Çorlu ilçesi Kemalettin Mahallesi Şehit Ateşe Ahmet Yörük Sokak girişinde bulunan bir manavın önünde meydana geldi. Markete mal indirdikten sonra seyir haline geçen M.H. idaresindeki kamyonetin açık kalan kasa kapağı, manav dükkanı önünde oturan M.T.’ye çarptı.

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Bir anda yere yığılan M.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı vatandaş, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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KAMYONET SÜRÜCÜSÜNE TOKAT

Öte yandan, kaza sonrası öfkesine hakim olamayan M.T.’nin bir yakını ile sürücü M.H. arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Kazazede yakınının, ‘Neden kaçtın’ diyerek kamyonet şoförünü tokatladığı anlar kameraya yansıdı. Kamyonet şoförü de, "Ben fark etmedim zaten geri döndüm" diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ kaza

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