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Kan damlasından tabloya yansıyan resimler

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 12:38 | Son Güncelleme

ANKARA'da emekli doktor medikal estetik uzmanı Tekin Yıldırım, kandamlalarının mikroskop görüntülerini yağlı boya tablolara yansıtıyor.

Besti KARALAR- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da emekli doktor medikal estetik uzmanı Tekin Yıldırım, kandamlalarının mikroskop görüntülerini yağlı boya tablolara yansıtıyor. Mesleki gözlemlerini farklı bir bakış açısı ile resimlerine aktaran Yıldırım, bu güne kadar yaptığı 100'e yakın tablo ile 2 resim sergisi açtı. Uzun süre aile hekimi olarak görev yaptıktan sonra emekli olan, aynı zamanda medikal estetik uzmanı Tekin Yıldırım, atölye olarak da kullandığı iş yerinde yağlı boya tablolar yapıyor. Yıllardır resim yapan Yıldırım, son dönemde kandamlalarının mikroskop fotoğraflarını yağlı boya tablolara aktarıyor. Yıldırım, mesleki gözlemlerini farklı bir bakış açısı ile aktardığı 100'e yakın tablo ile şimdiye kadar 2 sergi açtı. 'RESİM, İNSANIN DAHA İYİ GÖREBİLMESİNİ SAĞLIYOR' ​Yıldırım, özellikle resimle mesleğinin bazı detaylarını bir araya getirmeye çalıştığını söyleyerek şöyle dedi: "Burada daha çok resmin bana mesleğim açısından kattığı şey; oranları çok iyi bildiğim için, yüz oranlarını, vücut oranlarını ve anatomik yapısını çok iyi bildiğim için bunu resme çok iyi yansıtıyorum. Aynı şekilde resim yapmamın da mesleğime el becerisi kullanmam açısından çok büyük katkısı oluyor. Resim insanın daha iyi görebilmesini sağlıyor. Bugüne kadar yaklaşık 100'e yakın tablo çıkardım. Mikrofotografi yöntemi ile elde edilen mikrokristallerin benim tarafımdan yorumlanması ile ilgili olacak. Bir kan partükülünün yansıttığı fotoğrafı yağlı boya ile resme çeviriyorum." 'KANDAMLASINDAN ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜ' Yıldırım, kandamlasından ortaya çıkan yağlı boya tabloyu da anlatarak, "Bu bir tiroit nodülünün kesiti. Aynı zamanda lambalama arasına yayılmış kandamlası ile birlikte karışık mikrofotografi yöntemi ile fotoğraflanmış. Ben bunu resim olarak yorumluyorum. Tuval üzerine yağlı boya tablosu yapıyorum. Bir fotoğraftan yorum halinde yağlı boya resim çıkarıyorum. Bire bir aynısını yapmıyorum, yorumlayarak yapıyorum. Şimdi hedefim bu tablolarım ile 3'üncü sergimi açmak" dedi.

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