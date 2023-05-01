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Kan donduran cinayet! Erkek arkadaşına kumsalda kurşun yağdırdı

01.05.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Ünye ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Merve Kuşçu (32), tartıştığı erkek arkadaşı Cengiz Pehlivan'ı (35) kumsalda tabanca ile öldürdü. Tutuklanan Kuşçu ifadesinde, "Cengiz ile son dönemlerde aramız açıktı. Başka biriyle sözlendiğini duydum. Olay günü de bu konuyu konuşmak için buluştuk. Bir anda aramızda tartışma çıktı. Bana saldırdı, ben de kendimi korumak için çantamdaki tabahcayla ateş ettim. Pişmanım" dedi. İşte detaylar...

Kan donduran cinayet! Erkek arkadaşına kumsalda kurşun yağdırdı

Dehşete düşüren olay, dün saat 14.00 sıralarında Keş Mahallesi'nde meydana geldi. Kumsalda buluşan Merve Kuşçu ile sevgilisi Cengiz Pehlivan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Kuşçu, çantasından çıkardığı ruhsatsız tabanca ile Pehlivan'a ateş etti. 6 kurşunla vurulan Pehlivan, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim olan Kuşçu ifadesinde, "Cengiz ile son dönemlerde aramız açıktı. Başka biriyle sözlendiğini duydum. Olay günü de bu konuyu konuşmak için buluştuk. Bir anda aramızda tartışma çıktı. Bana saldırdı, ben de kendimi korumak için çantamdaki tabahcayla ateş ettim. Pişmanım" dedi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Kuşçu, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

(DHA)

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