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Kan donduran vahşette yeni gelişme: Eşini ve sevgilisini öldürmüştü! 15 gün sonra...

28.07.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dehşete düşüren vahşet Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelmişti. Şahıs, kendisini terk eden karısını ve evlilik planı yaptığı sevgilisini öldürmüştü. Korkunç olayda öldürdüğü adamın annesini ise ağır yaralamıştı. Anne de 15 gün sonra hayatını kaybetti.

Kan donduran vahşette yeni gelişme: Eşini ve sevgilisini öldürmüştü! 15 gün sonra...

Korkunç olay, 13 Temmuz 2022 tarihinde Acıpayam ilçesine bağlı Ören Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan Erdal Yalçın, kendisini terk eden eşi Emine Yalçın ve sevgilisi Mehmet Aksoy’u evlerine giderek öldürdü. Rastgele açılan ateş sonucu Mehmet Aksoy’un annesi Gülperi Aksoy ise ağır yaralandı. Yapılan çalışmada şüpheli olaydan 2,5 saat sonra suç aletiyle birlikte Muğla’da gözaltına alındı.

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DETAYLAR KAN DONDURMUŞTU

Yapılan çalışmalarda Erdal Yalçın’ın, Mehmet Aksoy’u evinin yatak odasında göğsüne av tüfeği ile 1 el ateş ederek, kaçmaya çalışan 2 çocuğunun annesi Emine Yalçın’ın ise ardından 1 el ateş edip tüfek tutukluk yapınca bu kez üzerinde bulunan tabancayla 3 el daha ateş ederek öldürdüğü öğrenildi.

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15 GÜN SONRA ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI

Olay günü ağır yaralı olan anne Gülperi Aksoy, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada Aksoy’un tedavileri devam ederken, yaklaşık 15 gün sonra acı haber geldi. Aksoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Acı olayda böylelikle ölü sayısı 3’e yükseldi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Denizli
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